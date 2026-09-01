Dublör çetesinin 25 yıl hapis alan firarisi 6 ay sonra yakalandı

İstanbul'da bulunan bazı tapu müdürlüklerinde kıymetli arsa ve gayrimenkullerin tapusunu 'dublör' kullanarak ele geçirdiği belirlenen 15 kişilik suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şebekenin, tapu dairelerinde dublör şahıslar kullanarak mülk sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında arsa ve evlerin satışını gerçekleştirdiği saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

25 YIL CEZASI OLAN FİRARİ GAZİOSMANPAŞA'DA YAKALANDI

Olayla bağlantılı olarak hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi Ayhan A.’nın aynı zamanda cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. 4 Mart'tan bu yana firari durumda bulunan hükümlünün yakalanması için Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Gaziosmanpaşa’da düzenledikleri operasyonla firari Ayhan A.’yı gözaltına aldı.

KAMU KURUMLARI KULLANILARAK DOLANDIRICILIK YAPILMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Ayhan A.’nın suç dökümü incelendi. Yapılan kontrollerde hükümlünün farklı yıllarda işlediği; kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kayıtlara geçti.

5 AYRI DOSYADAN DAHA ARANIYORDU

Emniyetteki sorgusunda kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 5 ayrı dosyadan daha aranma kaydı bulunduğu belirlenen cezaevi firarisi Ayhan A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.