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Halk TV Türkiye Dronla izlenerek yakalandı: Hem 7 suç kaydı çıktı hem üzerinde uyuşturucu bulundu!

Dronla izlenerek yakalandı: Hem 7 suç kaydı çıktı hem üzerinde uyuşturucu bulundu!

Avcılar'da dron destekli uyuşturucu denetiminde durumundan şüphelenilen R.E. gözaltına alındı. Hakkında 7 suç kaydı bulunan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Dronla izlenerek yakalandı: Hem 7 suç kaydı çıktı hem üzerinde uyuşturucu bulundu!

İstanbul Avcılar'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli uyuşturucu denetiminde, hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dronla izlenerek yakalandı: Hem 7 suç kaydı çıktı hem üzerinde uyuşturucu bulundu! - Resim : 1

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla Denizköşkler Mahallesi Sahil İç Yolu bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Güvenlik çemberinin daraltıldığı uygulamaya, havadan da dron ekipleri destek verdi.

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Dronla izlenerek yakalandı: Hem 7 suç kaydı çıktı hem üzerinde uyuşturucu bulundu! - Resim : 3

7 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Dron destekli denetimler sırasında durumundan şüphelenilen R.E. isimli şahıs polis ekiplerince durduruldu. Yapılan genel bilgi taramasında (GBT) şüphelinin geçmişten gelen 7 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.E.'nin üzerinde yapılan üst aramasında ise 1.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avcılar Uyuşturucu
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