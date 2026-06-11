Körlüğe yol açan hastalığa Türk doktorun mucizevi damlası! Milyon dolarlara bedel

Türk göz doktoru Dr. İskender Alkın Solmaz ve ekibinin, dünyada 300 milyon insanı etkileyen ve körlüğe yol açan Fuchs distrofisi hastalığı için geliştirdiği göz damlası, ABD'deki prestijli ASCRS kongresinde en iyi bilimsel makale seçildi.

Kornea nakli dışında tedavisi olmayan bu genetik hastalık için tavşanlar üzerinde yapılan deneyler başarıyla sonuçlandı.

Şu an Faz-1 aşamasına hazırlanan ekibin hedefi, FDA onayı alarak ilacı 2030 yılında piyasaya sürmek ve sağlık sistemlerini yüksek kornea nakli maliyetlerinden kurtarmak.

‘MİLYON DOLARLIK YÜK ORTADAN KALKACAK’

Hürriyet'in haberine göre; Dr. İskender Alkın Solmaz, çalışması ile ilgili şunları söyledi:

“Bu olay tamamen kişisel merakım ile ortaya çıktı. ‘Fuchs’ hastalığı kornea nakli dışında tedavisi olmayan bir hastalık. Her yüz kişide yaklaşık 4-5 kişide görülüyor. Genetik bir rahatsızlık ve genellikle 40’lı yaşlarda başlayıp bir 10 yıl içinde görme yetisi tamamen kayboluyor. Gözün endotelium denilen tabakası bozuluyor ve bu yüzden zamanla buzlu cam şeklinde görmeye başlıyor hastalar. ABD’nin de içinde bulunduğu 7 büyük ülkede yaklaşık 38 milyon hasta olduğu tahmin ediliyor.

Çift kör randomize çalışma şeklinde bu çalışmayı gerçekleştirdik ve ilk sonuçlar çok güzel geldi. Makalemizi ASCRS’de sunduk. En iyi makale seçildi. Şu anda Faz-1 öncesi çalışmadayız ve bu çalışmaları devam ettirebilmek için Kanada’da bir şirket kurduk.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) de onay alarak bunu bir göz damlası olarak piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Bu hem hastalığın tedavisini sağlayacak hem de sağlık sisteminin üzerindeki milyon dolarlık bir yükü kaldıracak. Çünkü kornea nakli ameliyatları için ABD’de kişi başı 20 bin dolar harcanıyor. İlaç geliştirme çalışmaları tahmin ettiğimiz şekilde hızlı ilerlerse 2030 yılında onay alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda ülkemiz için de güzel bir çalışma yapmış olmak istiyoruz.”