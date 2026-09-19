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Halk TV Türkiye Dövülerek vahşice katledilen genç kadının ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı

Dövülerek vahşice katledilen genç kadının ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı

Osmaniye'de eşi Kaygusuz Filiz tarafından dövülerek öldürülen 2 çocuk annesi Didar Filiz'in, karnında ikiz bebekler taşıdığı ortaya çıktı.

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Dövülerek vahşice katledilen genç kadının ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Eylül gecesi yaşanan dehşet verici olay, Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. 2 çocuk annesi 20 yaşındaki Didar Filiz'in ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.

Koca Kaygusuz Filiz (24), evde bulunan piknik tüpüyle eşinin başına defalarca vurdu. Aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Didar Filiz hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan otopsi ve incelemelerde, genç kadının ikiz bebeklere hamile olduğu gerçeği ortaya çıktı.

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CANİ KOCA TUTUKLANDI

Cinayetin ardından katil koca Kaygusuz Filiz ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 akrabası polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaygusuz Filiz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 3 akraba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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