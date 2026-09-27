Dört can aldı ama kendini mağdur saydı: Benim de arabam yeniydi

Mersin’in Akdeniz ilçesinde 2 Şubat 2026’da meydana gelen kazada, yaya geçidinde bekleyen kardeşler Kübra Güney ve Büşra Güney ile teyze çocukları Serdil Atak ve Necla Öztürk hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin araç sürücüsü uzman psikolog M.K. hakkında açılan davanın ikinci duruşması 29 Eylül’de görülecek.

Hayatını kaybedenlerin aileleri, sürücünün "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"30 KİLOMETRE İLE GİTMESİ GEREKEN YERDE 149 KİLOMETREYLE GİTTİ"

Serdil Atak’ın babası Veysel Atak, sürücünün hızına dikkat çekerek adil karar verilmesini istedi.

Atak, "Çocuklarımız orta refüjde yeşil ışığın yanmasını beklerken bir cani tarafından hayattan koparıldı. Sürücü, 30 kilometre ile gitmesi gereken bir noktada 149 kilometre ile orta refüje çıkarak çocuklarımızın hayatına kast etmiştir" dedi.

"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Kübra ve Büşra Güney’in annesi Hatice Güney Atak da kazanın ardından yaşananlara ilişkin iddiasını anlattı.

Atak, "Bu kişi kazadan sonra ‘Arabam yeniydi’ diye sayıklayıp duruyormuş. Çocuklarımız yerde yatarken ‘Arabam yeniydi’ diye ağlayan bir sanık var karşımızda. En ağır ceza verilsin" ifadelerini kullandı.