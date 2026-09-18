Döner bıçağıyla öldürmüşlerdi! 3 Sanık hakkında karar çıktı: Yusuf daha 16 yaşındaydı

Küçükçekmece'de motosiklet tamiri yüzünden çıkan tartışma sonrası 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'nin döner bıçaklı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Yargılama sonucunda 18 yaşından küçük 3 sanığa hiçbir ceza indirimi uygulanmaksızın ayrı ayrı 24'er yıl hapis cezası verildi.

CEZA İNDİRİMİ UYGULANMADI

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına ve izleyicilere kapalı olarak görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar A.P.B. ve U.G. ile maktulün babası Tahsin Demirci, annesi Nazan Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Y.T. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

18 yaşından küçük 3 sanık hakkında "Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yürütülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları "İştirak halinde çocuğu kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmamasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 6 Temmuz 2025'te gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre bir arkadaşı, Yusuf Buğra Demirci'den motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci'nin motosikleti tamir edemeyeceğini söylemesi üzerine ikili arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından arkadaşı, Demirci'yi Küçükçekmece'de bir sokağa çağırdı. Adrese giden Demirci, arkadaşı ve yanındaki iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılan genç çocuk, çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün yaşam mücadelesi veren Demirci hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)