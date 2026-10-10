Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Jigolo sitesine kaydınız var mesajı

Dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu kez hedefte, hiçbir jigolo platformuna üye olmadığını belirten vatandaşlar vardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İbrahim isimli yurttaş, kendisini bir “ajans” adına aradığını söyleyen kişiler tarafından telefonla arandı.

Arayan kişiler, yurttaş adına jigolo sitelerinde kayıt oluşturulduğunu ve bu kaydın iptal edilmesi için ödeme yapılması gerektiğini öne sürdü.

15 BİN TL İSTEDİLER

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre yurttaş, görüşmelerin ardından yaklaşık 15 bin TL gönderdi. Ancak para talebi bununla sona ermedi. Bu kez yeni “dosya masrafları” ve “fatura bedelleri” gündeme getirildi.

Ajans yetkilisi, yurttaş adına bir gün önce başvuru oluşturulduğunu ileri sürerek “İbrahim Bey adına bir başvuru sağlanmış. Jigolo siteleri üzerinden giriş çıkış kaydı oluşturulmuş” dedi. Söz konusu kaydın iptali için “dosya masrafı” gerektiğini savunan yetkili, “Ajans bünyesinde iptalinin resmiliğe kavuşabilmesi için kendisinden dosya masrafı talep edildi” ifadelerini kullandı. Dolandırıcı, yurttaşın yaklaşık 15 bin TL yatırdığını doğrularken yapılan ödemenin “hizmet bedeli” olarak tutulduğunu söyledi.

Görüşmede yurttaştan yeni bir ödeme daha talep edildi. Ajans yetkilisi, yurttaşa ve ajansa ayrı ayrı 21 bin TL tutarında fatura yansıtıldığını öne sürdü. Yeni ödeme yapılması halinde daha önce yatırılan parayla birlikte toplam 57 bin TL’nin yurttaşa geri gönderileceğini savundu. Dolandırıcı, “Toplam 57 bin TL olarak hem 14 bin lirasını hem 21 bin lirasını hem de ajansa kesilmiş olan fatura bedelini alacak. Dosyası kapanır” diye konuştu.

TEBLİGATLA TEHDİT ETTİ

Herhangi bir hizmet almayan ve söz konusu platformlara üyeliğinin bulunmadığını belirten yurttaşın neden ödeme yapmak zorunda olduğu yönündeki sorularımıza ise ajans yetkilisi, adliyelerdeki dosya masraflarını örnek gösterdi. Yetkili, ödeme yapılmazsa yurttaşa resmi tebligat gönderilebileceğini de ileri sürdü.

Şikâyet platformlarında bahsi geçen ajans hakkında benzer iddialar da yer aldı. Şubat 2026 tarihli bir şikâyette, yurttaşa “jigolo sitesi kaydı” ve “dosya” gerekçesiyle 98 bin TL ödeme çıkarıldığı, dosyanın kapatılması için ayrıca 19 bin 800 TL istendiği öne sürüldü.