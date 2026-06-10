Dolandırıcılıkta yapay zeka yöntemi: İmamoğlu'nun görüntüsü kullanıldı!

Teknolojide yaşanan hızlı gelişim, dolandırıcılık yöntemlerine de her gün bir yenisini ekliyor. Son dönemde yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar, kamuoyunda tanınan isimleri kullanarak vatandaşları hedef almaya başladı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüntü ve sesinin yapay zeka teknolojisiyle taklit edildiği sahte yatırım reklamlarının sosyal medya platformlarında sponsorlu içerik olarak yayımlandığı ortaya çıktı.

"Deepfake" olarak adlandırılan teknolojiyle hazırlanan videolarda, İmamoğlu'nun gerçekte söylemediği ifadeler kullanılarak vatandaşlara kısa sürede yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunuldu. Sahte reklamlarda, ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ve internet üzerinden gelir elde edilerek aylık yüz binlerce lira kazanılabileceği yönünde gerçeği yansıtmayan söylemlere yer verildiği görüldü.

Cumhuriyet'teki habere göre sponsorlu videolarda, “Türkiye’nin ekonomisi gittikçe bozuldu. Biz iktidara gelene kadar yurttaşlarımız internetten para kazanmanın yollarını bulmalı. Günlük kazanç sağlayarak ayda 300 bin lira kazanabilirsiniz. Ayda 300 bin lira gayet iyi bir para, sizleri rahatlatır” şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadeler yer aldı.

İBB UYARDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce de Ekrem İmamoğlu'nun adı ve görüntüsünün yer aldığı sahte yatırım reklamlarına karşı kamuoyunu uyarmıştı.

Belediyeden yapılan açıklamalarda, İmamoğlu'nun herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmadığı ve herhangi bir yatırım platformuna destek vermediği vurgulanırken, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği ifade edilmişti.