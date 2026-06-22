Dokuz Eylül Üniversitesine siber saldırı: Rektörlükten açıklama geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilgi sistemlerine yönelik siber saldırı girişiminin tespit edildiğini, yapılan incelemelerde veri güvenliği ihlali bulunmadığının belirlendiği bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, bilgi sistemlerine yönelik bir siber saldırı girişiminin tespit edildiğini, ancak yapılan teknik incelemelerde herhangi bir veri güvenliği ihlaline rastlanmadığını duyurdu.

Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, 21 Haziran saat 20.30 sıralarında bilgi sistemlerine yönelik olağan dışı hareketlilik belirlendiği ve durumun derhal incelemeye alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından sağlanan izleme sistemlerinden gelen uyarılar sonrasında ilgili ekipler harekete geçti. Yapılan teknik değerlendirmelerde saldırı girişiminin kritik altyapıyı hedef alan yüksek etkili bir siber tehdit niteliğinde olduğu tespit edildi.

Üniversitenin Siber Olaylara Müdahale Ekibi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sistemlerin korunması amacıyla internet erişimi ve etkilenen sunucular kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı.

Gece boyunca sürdürülen incelemeler sonucunda kayıt ve log sistemlerinin detaylı olarak analiz edildiği belirtilirken, herhangi bir veri sızıntısı ya da veri güvenliği ihlalinin yaşanmadığı vurgulandı.

Ayrıca, etkilenen sistemlerin yeniden devreye alınmasıyla birlikte üniversite hastanesinin bilgi yönetim sisteminin 22 Haziran sabahı saat 07.30 itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

Veri güvenlik ihlalinin olmadığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gece boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında kayıt ve izleme sistemleri detaylı olarak incelenmiş, veri güvenlik ihlalinin olmadığı tespit edilmiştir. Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla etkilenen sistemler yeniden faal hale getirilmiştir. Bu bağlamda hastanemizin bilgi yönetim sistemi 22 Haziran Pazartesi sabah 07.30 itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

Konu, ilgili kamu kurumlarına bildirilmiş olup süreç, T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ile işbirliği içerisinde titizlikle takip edilmektedir."

Üniversitenin olayla ilgili gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığı belirtildi. (AA)