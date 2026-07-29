Doktorun zamana karşı amansız yarışı: Duran kalbi sedyede çalıştırdı!

Bursa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdullah Aktiz’ın (53) duran kalbi, sedye üzerinde kalp masajı yapılarak yeniden çalıştırıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın doktorun sedye üzerindeki verdiği mücadele sosyal medyada büyük takdirle karşılandı.

Elde edilen bilgilere göre, Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Aktiz'e çarptı. Kazada, havaya savrulup ön kaputun üzerine düşen Aktiz, ağır yaralandı.

O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Abdullah Aktiz'in duran kalbi, doktorun sedye üzerinde yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DOKTORUN ZAMANA KARŞI AMANSIZ YARIŞI

Sedye üzerinde müdahaleye başlayan kadın doktor, uzun süre uyguladığı kalp masajıyla hastanın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Doktorun zamanla yarıştığı o anlar sosyal medyada büyük takdir topladı.

Olay yerine yakın özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aktiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)