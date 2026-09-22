Doktorlar "Yaşama şansı yüzde 10" dedi: 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Muğla'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Almina Çakmak (15), doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği tedavi sürecinin ardından 118 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

HENÜZ KONUŞAMIYOR VE YÜRÜYEMİYOR

Yoğun bakımda kalbi duran, akciğerlerine 3 tüp takılan, ödem ve kanamalarla mücadele eden Almina, şu an kendi başına nefes alıp yemek yiyebiliyor. Henüz konuşamayan ve yürüyemeyen Almina'nın tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Almina Çakmak, 27 Mayıs'ta Muğla'nın Menteşe ilçesi Devetaşı mevkisinde trafik kazası geçirdi.

Sürücü yoğun yağış nedeniyle kontrolünü kaybetti ve otomobille takla attı. Kazada Almina ağır olacak şekilde 6 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan Almina, kazadan yaklaşık 20 saat sonra entübe halde çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar çocuğun ailesi ile umutsuz konuştu yaşama şansını yüzde 10 olarak değerlendirdi.

88 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Almina'nın yoğun bakımda kaldığı 88 gün boyunca kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle 3 tüp takılan Almina, vücudunda oluşan ödem ve kanamalarla da mücadele etti. Sol kolu ve ayağından ameliyat edilen Almina, uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Kendi başına nefes alabilmesini sağlamak amacıyla trakeostomi açıldı. Yoğun bakımda geçirdiği 88 günün ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler görülen Almina, yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından çocuk servisine çıkarıldı.

Yaklaşık iki haftadan beri odaya alınan Almina, henüz konuşamıyor ve yürüyemiyor ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyip içebiliyor. Almina'nın tedavisi ve rehabilitasyon süreci sürüyor.

Kızının kazasını bir telefonda öğrenen baba Celal Çakmak, yaşadığı zorlu süreçte kazandıklarını dile getirdi. Çakmak, fizik tedavi sürecinin de olumlu şekilde ilerlediğini belirtti.

"Yaşadığımız zorlu sürecin ardından kızımın yoğun bakımdan çıkması bizler için büyük bir mutluluk oldu. Çok şükürler olsun, onlardan kurtulduk ve yaşam mücadelesini kazandık. Hep birlikte dualarımız kabul oldu. Şu an toplam 118 gündür tedavilerimiz devam ediyor. Fizik tedavi iyi gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Allah kimseye böyle dert ve tasa vermesin."