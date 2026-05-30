Halk TV Türkiye Doğu'nun en büyük göçünü 40 bin kişi izledi

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin akıntıya karşı yüzme göçü devam ediyor. Erciş ilçesindeki Deliçay, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan nesli koruma altındaki inci kefali, her yıl üreme döneminde gölden çıkarak dere ve çaylara göç ediyor.

Suyun akışına karşı yüzen balıkların akıntıyı aşmak için verdikleri mücadele, doğal bir görsel şölen oluşturuyor.

Bölgenin en önemli izleme noktalarından Erciş'teki İnci Kefali Tabiat Parkı, bayram boyunca yoğun ilgi gördü. Van'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 40 bin kişi bölgeyi ziyaret etti.

Ziyaretçiler balıkların göç yolculuğunu cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

YAĞIŞLAR GEÇİCİ OLARAK BALIK GÖZLEMİNİ ETKİLEDİ

Son yağışlarla Deliçay'ın su debisi yükselmiş ve balıkların sıçrayışları bir süre istenilen düzeyde gözlemlenmemişti. Su seviyesinin normale dönmesiyle inci kefalleri yeniden görülmeye başlandı.

İnci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

"HERKESİ BU GÖÇÜ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Bursa'dan Erciş'e gelen Kemal Ayçiçek, bayram tatilini fırsat bilerek balık göçünü ilk kez izlediklerini söyledi.

İnanılmaz bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirten Ayçiçek, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunmak istediklerini ifade etti.

(DHA)

