Doğum sonrası fenalaşıp ölmüştü: Tutuklanan doktor tahliye edildi!

Şanlıurfa'daki özel bir hastanede 14 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında doğum yapan 27 yaşındaki Edanur Yaman'ın sağlık durumu, doğumdan kısa bir süre sonra ağırlaştı. Hastanede bir süre gözetim altında tutulan genç anne, durumunun giderek kötüleşmesi üzerine bir gün sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yaman, yaşamını yitirdi.

TUTUKLANAN DOKTOR TAHLİYE EDİLDİ

Edanur Yaman'ın ölümünün ardından ailesinin şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Münevver Zehra D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Dr. Münevver Zehra D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın ardından doktorun avukatı tutukluluğa itiraz etti. Dosyayı yeniden değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, uzman hekimin tahliyesine hükmetti.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMAYA MÜDAHİL OLDU

Genç annenin ölümüyle sonuçlanan tıbbi sürece ilişkin Sağlık Bakanlığı da resmi bir adım attı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın yakından takip edildiği belirtilerek, "Şanlıurfa’da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya bakanlığımızca müdahil olunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmaları, 7406 sayılı Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılınmıştır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalar; Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir. Şanlıurfa’da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde bakanlığımızca müdahil olunmuştur" denildi.