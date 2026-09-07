Doğum gününde katledildi: Ailesi olay yerinde göz yaşlarına boğuldu

Antalya'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Halide Edip Caddesi yakınındaki ağaçlık alana giren bir kişi, yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞAÇLIK ALANDA TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde kişinin tabancayla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen kişinin Cemal Bayraktar olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaptı. Bayraktar'ın yanında bir tabanca bulundu.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, ANNE FENALAŞTI

Haberi alarak olay yerine gelen Bayraktar'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olay yerine gelen kardeşi, "Abim" diyerek gözyaşı döktü. Güvenlik şeridini aşarak oğlunun bulunduğu bölgeye gitmek isteyen baba, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bayraktar'ın annesi ise olay yerinde fenalaştı; sağlık ekipleri anneye müdahale etti.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Cemal Bayraktar'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)