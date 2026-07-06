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Halk TV Türkiye Doğu'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, yollar kapandı

Doğu'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, yollar kapandı

Iğdır, Kars ve Ardahan’da etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Çatılar uçtu, evleri su bastı, elektrik hatları zarar gördü ve bazı yollar ulaşıma kapandı.

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Doğu'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, yollar kapandı

Iğdır ve Kars'ta ekili olan fırtına ve sağanak hasara neden oldu. Iğdır'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, evleri su bastı ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı çatı ve camlar zarar görürken, şiddetli yağış meyve bahçelerinde de hasara yol açtı. Ekipler, hasar tespit, enkaz kaldırma ve elektrik arızalarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, yollar kapandı - Resim : 1

KARS VE ARDAHAN'DA DA YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Doğu'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, yollar kapandı - Resim : 2

İstasyon Mahallesi'nde dağdan gelen suyla birlikte taşınan taşlar, Şehitleri Anma Yürüyüş Yolu'nu ulaşıma kapattı ve bir vatandaşın çayırlık alanında hasara yol açtı.

Ardahan'da ise sağanak bazı yollarda su birikintilerine neden oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Iğdır Fırtına
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