Doğanın mucizesi kovanlardan taşıyor: Coğrafi işaretli lezzette en kaliteli ürün bu sene gelecek!

Coğrafi işaret tescilli Bingöl balının üretim merkezlerinden Karlıova'da arıcılar, hasada 20-25 gün kala yoğun mesai yapıyor. Bu yılki yağışların zenginleştirdiği bitki örtüsü sayesinde üreticiler, son birkaç yılın en kaliteli balını elde etmeyi bekliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geven ve kekik başta olmak üzere çok sayıda endemik bitki türüyle kaplı yaylalar, hem yerel hem de farklı illerden gelen gezgin arıcıları ağırlıyor. Coğrafi işaret tescilli balıyla tanınan ilçede üreticiler, hasada sayılı günler kala kovanların günlük bakımını aksatmadan sürdürüyor.

YAPAY PETEK YOK

Üreticiler kovanlarına boş kasnakları yerleştirdikten sonra arıların doğal mumlarını örmesini bekliyor. Yapay petek kullanılmayan üretimde arılar kendi balmumunu oluştururken, açan geven çiçekleriyle birlikte bal akımı da başladı.

RÜZGAR BAL KALİTESİNİ BELİRLİYOR

Karlıova'daki arıcılar için rüzgarın yönü kritik önem taşıyor. Kuzey rüzgarı bölgeye nem taşıyarak bitki örtüsünü canlı tutarken, güney rüzgarı bitkileri kurutarak bal verimini düşürüyor. Bu dönemde esen kuzey rüzgarı, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

'DÜNYANIN BİNGÖL BALINI TANIMASI BİZİM EMEĞİMİZ'

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapan 4 çocuk babası Cebrail Yıldız (45), "Boş kasnakları kovanlara koyuyoruz ve arılar önce doğal mumlarını örüyor. Yapay petek kullanmıyoruz. Bal hasadına yaklaşık 20-25 gün içinde başlamayı planlıyoruz. Gevenler açtı ve bal akımı başladı. Şu anda kuzey rüzgarı esiyor. Bizim için güney rüzgarının esmemesi önemli. Çünkü güney rüzgarı bitkileri kurutuyor, kuzey rüzgarı ise nem getiriyor.

Bu yıl bal kalitesinin son birkaç yılın en iyisi olacağını düşünüyoruz. Geven çok iyi çiçek açtı. Bingöl balının dünyada tanınmasının ve coğrafi işaret almasının en önemli nedeni zengin doğası, endemik bitki çeşitliliği ve üreticilerin emeğidir. Biz de gün boyu arılarımızla ilgileniyor, daha kaliteli ve verimli bal üretmek için sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyoruz" diye konuştu.

(DHA)