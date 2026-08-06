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Halk TV Türkiye Doğal parka çelik konstrüksiyondan dev flamingo diktiler: Bodrum isyanda!

Doğal parka çelik konstrüksiyondan dev flamingo diktiler: Bodrum isyanda!

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Usuluk Tabiat Parkı'nda inşa edilen ve kamuoyunda "dev flamingo" olarak adlandırılan çelik konstrüksiyon yapıya yönelik kamuoyu tepkisi giderek artıyor.

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Doğal parka çelik konstrüksiyondan dev flamingo diktiler: Bodrum isyanda!

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde Usuluk Tabiat Parkı içerisinde inşa edilen ve kamuoyunda "dev flamingo" olarak anılan çelik konstrüksiyon yapıya yönelik tepkiler büyüyor.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve Bodrum Kent Konseyi, koruma statüsüne sahip alandaki uygulamanın hukuki süreçlerinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Doğal parka çelik konstrüksiyondan dev flamingo diktiler: Bodrum isyanda! - Resim : 1

"BU YAPI BODRUM HALKINA SAYGISIZLIK VE HAKARETTİR"

Açıklamada, koruma altındaki bir alanda yükselen yapının kamu vicdanını yaraladığı belirtilirken, "Bu yapı Bodrum halkına saygısızlık ve hakarettir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, doğal sit alanlarının ticari kaygılarla yapılaşmaya açılmasına karşı çıkıldığı vurgulandı.

Doğal parka çelik konstrüksiyondan dev flamingo diktiler: Bodrum isyanda! - Resim : 2

TMMOB temsilcileri, ilgili kurumları hukuka ve koruma ilkelerine uygun davranmaya davet ederken, Usuluk Tabiat Parkı'nın doğal dokusunun korunmasının kamu yararı açısından zorunlu olduğunu belirtti.

Basın açıklamasına çok sayıda meslek odası temsilcisi ve vatandaş katıldı. Katılımcılar, Usuluk'taki yapılaşmaya ilişkin sürecin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını isterken, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum Tarım ve Orman Bakanlığı
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