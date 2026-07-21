DOA'da toplu iade dönemi: Günlük 200 adet sınırını aşanlara yeni fiyat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen çalışmalara vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak bir uygulama eklendi. Yüksek miktarda bireysel toplu iade yapmak isteyen kullanıcıların taleplerini daha etkin yönetebilmek amacıyla "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" hayata geçirildi.

TOPLU İADELERDE 50 KURUŞ, MAKİNELERDE 1 LİRA TEŞVİK

Elinde çok sayıda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, artık bu yeni merkezler aracılığıyla iadelerini beklemeden ve hızlıca gerçekleştirebilecek. Sayma ve Doğrulama Merkezleri üzerinden yapılacak bireysel toplu teslimatlarda, vatandaşlara DOA logolu ambalaj başına 50 kuruşluk teşvik bedeli ödenecek. Diğer yandan, mevcut DOA iade makinelerinden yapılan işlemler aynı kurallarla devam edecek. Günlük 200 ambalaj sınırına kadar olan bireysel iadelerde, makine üzerinden 1 lira teşvik bedeli alınabilecek.

MERKEZLERİN KONUMLARINA KOLAY ERİŞİM

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte giderek artan iade taleplerinin bu merkezler sayesinde çok daha verimli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın konumda bulunan Sayma ve Doğrulama Hattı'na ilişkin güncel bilgilere DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

"İADE ALTYAPISI TÜRKİYE GENELİNDE GÜÇLENİYOR"

Yeni uygulamanın faaliyete geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, "Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmede bulundu. (AA)