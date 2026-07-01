DOA sistemi tüm Türkiye'de başlıyor: Boş şişeyi getirene ATM'den nakit para

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA), bugünden itibaren 81 il ve 973 ilçede uygulamaya konuldu. Sıfır Atık projesinin en önemli ayaklarından biri olan ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen bu sistemle, hem doğanın korunması hem de ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Tüketiciler, kullandıkları plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını belirlenen iade noktalarına teslim ederek geri dönüşüme destek verirken aynı zamanda maddi kazanç elde etme imkanı kazanıyor.

GENİŞ İADE AĞI KURULDU

Sistem sadece belirli noktalardaki makinelerle sınırlı kalmayarak vatandaşların günlük hayatına entegre edilecek. Büyük ve zincir mağazalara Depozito İade Makinesi (DİM) kurulumu zorunlu hale getirilirken bakkallar, büfeler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, hastaneler, üniversiteler ve akaryakıt istasyonları da teslim noktası olarak hizmet vererecek. Otel, restoran ve kafeler kendi bünyelerinde tükettikleri ambalajları saha operatörlerine teslim ederek sisteme dahil olacak. Küçük işletmelere ise ambalaj kaydı için gerekli el terminalleri ve depolama malzemeleri ücretsiz olarak sağlanacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın iade noktasını DOA mobil uygulamasındaki harita özelliğini kullanarak kolayca bulabilecek.

DİJİTAL CÜZDANDAN ANINDA NAKİT

DOA logolu uygun ambalajların teslimi karşılığında ödenen teşvik bedeli 25 kuruştan 1 TL'ye yükseltilerek vatandaşlar için çok daha cazip hale getirildi. Sistemi kullanmak isteyenlerin akıllı telefonlarına DOA mobil uygulamasını indirip üyelik oluşturması yeterli olacak. Uygulama üzerinden alınan kişisel karekod (QR kod) iade makinesine okutulacak ve boş ambalajlar hazneye bırakıldığında hak edilen tutar saniyeler içinde dijital cüzdana yansıyacak. Biriken bu bakiyeler doğrudan kişisel banka hesaplarına transfer edilebilecek, anlaşmalı bankaların ATM'lerinden kartsız işlemle nakit olarak çekilebilecek veya sisteme dahil olan zincir market ve bakkallarda günlük alışverişlerde doğrudan harcanabilecek.

"ŞİŞENİ DOA'YA AT"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şişeni DOA’ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık’ta DOA dönemi başladı! Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz.

DOA sayesinde; Her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak.