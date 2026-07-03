DMM'den NATO Zirvesi öncesi terör saldırısı iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı düzenleneceği yönünde dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan söz konusu içeriklerin açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi niteliği taşıdığı ifade edildi. Paylaşımların kamuoyunda korku ve panik oluşturmayı, güvenlik algısını zedelemeyi hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, ilgili kurumların gerekli tüm güvenlik tedbirlerini titizlikle uyguladığı belirtilirken, toplumda endişe ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan kötü niyetli paylaşımlarla ilgili adli süreçlerin de yürütüldüğü kaydedildi.

DMM, vatandaşlara yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulunarak, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.