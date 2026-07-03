Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye DMM'den NATO Zirvesi öncesi terör saldırısı iddialarına yalanlama

DMM'den NATO Zirvesi öncesi terör saldırısı iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
DMM'den NATO Zirvesi öncesi terör saldırısı iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı düzenleneceği yönünde dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'den NATO Zirvesi öncesi terör saldırısı iddialarına yalanlama - Resim : 1

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan söz konusu içeriklerin açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi niteliği taşıdığı ifade edildi. Paylaşımların kamuoyunda korku ve panik oluşturmayı, güvenlik algısını zedelemeyi hedeflediği vurgulandı.

Zirveye günler kala masaya gelecek başlıklar netleşti! Ankara'da kritik NATO sınavıZirveye günler kala masaya gelecek başlıklar netleşti! Ankara'da kritik NATO sınavı

Açıklamada, ilgili kurumların gerekli tüm güvenlik tedbirlerini titizlikle uyguladığı belirtilirken, toplumda endişe ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan kötü niyetli paylaşımlarla ilgili adli süreçlerin de yürütüldüğü kaydedildi.

DMM'den NATO Zirvesi öncesi terör saldırısı iddialarına yalanlama - Resim : 3

DMM, vatandaşlara yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulunarak, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro