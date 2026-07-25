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Halk TV Türkiye Diyarbakır'da zehirlenme: Peş peşe hastaneye kaldırıldılar

Diyarbakır'da zehirlenme: Peş peşe hastaneye kaldırıldılar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, marketten aldıkları atıştırmalıkları tükettikleri öne sürülen 7 çocuk ile 1 kadın, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır'da zehirlenme: Peş peşe hastaneye kaldırıldılar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, marketten aldıkları atıştırmalıkları tükettikleri öne sürülen 7 çocuk ile 1 kadın, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Başhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından dedelerini ziyarete gelen 7 çocuk ile 1 kadın, bir marketten satın aldıkları atıştırmalıkları tükettikten sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 8 kişi, Bismil Tepe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da zehirlenme: Peş peşe hastaneye kaldırıldılar - Resim : 1

Hastanede tedavi görenlerden 6'sı taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma, polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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