Diyarbakır'da Koçlara ait bankayı kurşunlayan 2 kişi tutuklandı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

GECE SAATLERİNDE ATEŞ AÇILDI

Olay, 8 Haziran’da gece saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Yapı Kredi şubesinde meydana geldi. Bankanın kapalı olduğu saatlerde, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından şubeye ve bankamatiğe tabancayla 3-4 el ateş edildi.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen banka görevlileri, isabet eden kurşunları fark ederek polis ekiplerine bildirdi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, banka ve çevresinde inceleme başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, kurşunlama olayında tabancayı kullanan kişinin Ö.M. olduğunu, M.K. isimli şüphelinin de olaya karıştığını tespit etti.

2 TUTUKLAMA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ö.M. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli de tutuklandı. (DHA)