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Diyarbakır’da kardeş kavgası cinayetle bitti: Ağabey gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı sona erdi. Bıçaklanan Erdoğan G. yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan ağabey E.G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da kardeş kavgası cinayetle bitti: Ağabey gözaltına alındı

Diyarbakır'da aile içinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Sur ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavga sırasında bıçaklanan Erdoğan G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ağabey E.G., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.G. ile kardeşi Erdoğan G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G., kardeşini bıçakladı.

Diyarbakır’da kardeş kavgası cinayetle bitti: Ağabey gözaltına alındı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından Erdoğan G. toprağa verildi.

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Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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