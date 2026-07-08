Diyarbakır'da kanlı infaz: Husumetlisi tarafından katledildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanlı bir infaz meydana geldi. Akşam saatlerinde Mazlum G. otomobiliyle Eski Mardin Yolu'nda seyir halindeyken, önü husumetlisi tarafından başka bir araçla kesildi.

HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖNÜ KESİLDİ

Taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre şüpheli, tabancayla Mazlum G.'ye ateş açtı. Silahlı saldırıda 30 yaşındaki adam yaralanırken, otomobiline de çok sayıda mermi isabet etti.

El freni çekilmeyen Mazlum G.’nin otomobili, yaklaşık 700 metre ilerleyerek kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mazlum G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mazlum G.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)