Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Diyarbakır'da evlat dehşeti: Mal paylaşımı nedeniyle babasını katletti

Diyarbakır'da evlat dehşeti: Mal paylaşımı nedeniyle babasını katletti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babası 63 yaşındaki Nesih Deniz'i tabancayla öldüren ve tutuklanan 34 yaşındaki Mesut Deniz ifadesinde; olaydan birkaç gün önce babasıyla mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını söyledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Diyarbakır'da evlat dehşeti: Mal paylaşımı nedeniyle babasını katletti

Olay, 20 Haziran’da akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ile oğlu Mesut Deniz arasında çıkan tartışma büyüdü. Mesut Deniz, yanında bulunan tabancayla babasına ateş etti.

Diyarbakır'da evlat dehşeti: Mal paylaşımı nedeniyle babasını katletti - Resim : 1

Hatay'da kadın cinayeti: Nişanlısını ve babasını öldürdüHatay'da kadın cinayeti: Nişanlısını ve babasını öldürdü

ÜZÜM BAĞLARINDA YAKALANDI

Ağır yaralanan Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mesut Deniz, mahalledeki üzüm bağlarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da evlat dehşeti: Mal paylaşımı nedeniyle babasını katletti - Resim : 3

"O AN GÖZÜM DÖNMÜŞTÜ"

İfadesinde suçunu kabul eden Mesut Deniz, olaydan 3 gün önce babasıyla mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Olay günü ruhsatsız tabancamı yanıma aldım. Akşam saatlerinde amcamın evinin önünde bulunduğum sırada babam hayvanları meradan getiriyordu. Beni görünce hakaret etti. ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Elini beline attı. Sürekli tabanca taşıdığını biliyordum. O an tabancayı görmedim ama beni öldüreceğini düşündüm. Kendi tabancamı çekip kurdum ve babama ateş ettim. Babam yere düştükten sonra da ateş ettim. O an gözüm dönmüştü. Daha sonra kaçtım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şeytana uydum. Keşke yapmasaydım. Amacım öldürmek değildi. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Hem ailemi hem kendimi bu duruma düşürmek istemezdim" dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro