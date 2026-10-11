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Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde cadde ortasında düzenlenen silahlı saldırıda Mahir K. ile Ramazan B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişi tedavi altına alınırken, saldırının şüphelisi Muhlis K. gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir caddede silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Mahir K. ile Ramazan B. yaralandı. Olayın şüphelisi Muhlis K. gözaltına alındı.

2 kişinin yaralandığı olay, öğle saatlerinde Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Mahir K. ile Ramazan B., Muhlis K.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı - Resim : 1

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Mahir K. ile Ramazan B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda saldırının şüphelisi Muhlis K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı - Resim : 3

Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı - Resim : 4

Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı - Resim : 5

Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Silahlı Saldırı
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