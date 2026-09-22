Diyarbakır'da alacaklı kavgasında 3 kişi öldü

Diyarbakır’da alacak verecek meselesinden silahlı kavgaya karışan 3 kişi hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Pazartesi akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda alacak meselesi silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

İKİSİ OLAY YERİNDE BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 kişiyi cinayete karışma şüphesiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. (DHA)