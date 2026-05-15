Diyarbakır’da 1 işçinin öldüğü kazan patlamasında iddianame hazırlandı: Tesis ruhsatsız çıktı!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir peynir üretim tesisinde meydana gelen, 26 yaşındaki işçi Taner Erkul’un hayatını kaybettiği ve 5 işçinin deyaralandığı patlamayla ilgili iddianame hazırlandı.

Skandal detayların yer aldığı iddianamede, ölüm saçan işletmenin ruhsatsız olduğu ortaya çıkarken, iş yeri sahibi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 25 Aralık 2025 tarihinde Çermik ilçesi kırsal Bintaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren tek katlı peynir üretim tesisinde meydana gelmişti. Tesisin ısıtma kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 İŞÇİ YARALANDI

Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada; 26 yaşındaki Taner Erkul, 16 yaşındaki Ş.D. , 18 yaşındaki İ.C. , 49 yaşındaki İ.Ç. , 43 yaşındaki K.D. ve 32 yaşındaki A.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma (ÇAK) ekibi sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelip yetkililerden bilgi aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 yaşındaki Taner Erkul kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkul'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Yaralanan diğer 5 kişinin tedavileri sürerken, adli makamların olayla ilgili hazırladığı iddianame, ruhsatsız işletmelerdeki ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan işletme sahibi Mehmet Emin V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

"SANIK YÜZDE 80 ASLİ KUSURLU GÖRÜLDÜ"

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, işletme sahibi Mehmet Emin V. hakkında hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, Mehmet Emin V. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İtfaiye olay raporunun da bulunduğu iddianamede, olayın oluş şekli ve çıkış sebebinin tahmin edilemediğinin tutanak altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

İşletme sahibi sanık, yönetiminde bulunan personele, sürdürdüğü işle ilgili metodoloji geliştirmemiş, iş güvenliği gereklerini yerine getirmemiştir. Sanık, üretim sisteminde oluşacak tehlikeler için önlem almamış, ısıtma kazanı ile üretimde bu kazandan sorumlu veya bu işi yapabilecek yeterliliğe sahip personel bulundurmamıştır. Makine ve teçhizat, basınçlı kaplar emniyet yönetmeliği gereğince ısıtma kazanın çalıştırılması ve bakımı konusunda kazan yeterlilik belgesine sahip personel bulundurması gerekirken bu işlemleri yapmadığı, sorumlu personel veya yönetici bulundurmadığı, çalışan personellerin kendi inisiyatifleriyle iş sürdürdüğü belirlenmiştir. İş yeri risk değerlendirmesi, acil durum planlarını hazırlatmadığı, acil durum planlarının bulunmaması sonucu patlamadan dolayı yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkarılarak hastanelere ulaştırılmıştır. İş yeri yeterli sağlamlıkta (inşaat yeterliliği) bulunmamıştır. Sanık, kazanın meydana gelmesini sağladığı gerekçesiyle yüzde 80 oranında asli kusurlu görüldüğü kanaatine varılmıştır.

MAKTULÜN ANNE VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çermik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının da yer aldığı iddianamede, müdürlüklerine peynir işletim tesisi için yapılan bir başvuru veya talebin olmadığı gerekçesiyle herhangi bir denetimin yapılmadığı belirtildi.

İddianamede, maktul Taner Erkul’un anne ve babasının ifadesinde, olay sebebiyle herhangi bir şikayetlerinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

"TESİSİN RUHSATI YOK"

İddianamenin sonuç kısmında, tesisin ruhsatının olmadığının belirlendiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: