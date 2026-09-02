Diyarbakır'a rakip çıktı: Tam 230 bin ton toplanacak

Kapruz üretiminde Diyarbakır'a rakip çıktı. Muş’ta karpuz hasadı başladı. Kentte 3 bin 200 hektarlık tarım arazisinde yetiştirilen karpuzlar üreticiler tarafından toplanırken, Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, bu yılki üretimin 230 bin tona ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek Türkiye’nin farklı kentlerine sevk ediliyor. Necattin Gönç, karpuz üretiminin kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık katkı sunmasının beklendiğini belirtti.

"2 MİLYAR LİRALIK BİR GELİRİN İL EKONOMİSİNE YANSIMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Gönç, şu ifadeleri kullandı:

"Karpuz üretimi ilimiz tarımında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle bu yıl işlenen tarım arazisi ve üretim miktarlarımızda artış bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına göre oldukça yüksek miktarda yağış aldık. Bunların üretim miktarlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu yıl üretim miktarının yaklaşık 230 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu üretim miktarlarıyla birlikte yaklaşık olarak 2 milyar liralık bir gelirin il ekonomisine yansımasını öngörüyoruz."

Dilimli köyünde 70 dönüm alanda karpuz yetiştiren İbrahim Dora da bu sene yağışın da etkisiyle yüksek verim beklediklerini belirtti.

"2 MİLYON LİRA HARCAMA YAPTIK"

Hasada yeni başladıklarını söyleyen Dora, "Ürünlerimizi piyasaya sürmeye başladık. Nasibimiz neyse onu alacağız. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Çünkü karpuzumuz doğal, organik." ifadelerini kullandı. (AA)