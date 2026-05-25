Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam bin 128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurularda 2024 yılı KPSS puanı temel alınsa da, adayların göreve kabul edilmesi için sadece bu puan yeterli olmayacak.

Başkanlık, KPSS puan sıralamasına göre belirlediği adayları Ankara’da mülakata alarak nihai kararı kendisi verecek.

DİYANETİ KPSS KESMEDİ

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı 4/B sözleşmeli personel alımı ilanına göre; 338 koruma ve güvenlik görevlisi ile 216 aşçının yanı sıra, toplam 574 temizlik personeli istihdam edilecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, KPSS B grubu puan sırası dikkate alınarak ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

KPSS puanı yüksek olsa dahi, adayların atanabilmesi için mülakatta başarılı olmaları şart koşuluyor. Başarı sıralamasında sadece mülakat puanının esas alınması, KPSS'nin adayları belirlemede yalnızca bir "ön eleme" kriteri olarak kaldığını gösterdi.

MÜLAKATTA NELERİ SORGULAYACAKLARI BELLİ OLDU

Ankara’da gerçekleştirilecek olan sözlü sınavın değerlendirme kriterleri ve puanlama sistemi netleşti.

Adayların başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gereken mülakatın konu dağılımı şu şekilde belirlendi:

Mesleki bilgi, beceri ve uygulama: 60 puan

60 puan Konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: 10 puan

10 puan Liyakat, özgüven, temsil kabiliyeti ve davranış uygunluğu: 10 puan

10 puan Genel kültür ve genel yetenek: 10 puan

10 puan Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık: 10 puan

Mülakat puanlarının eşitliği durumunda sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi eski olana ve yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacak. Temizlik görevlisi kadrosunun ağırlıkta olduğu alımlarda uygulanacak mülakatta, adayların mesleki yetkinliklerinin yanı sıra kişisel tutum ve davranışları da sorgulanacak.