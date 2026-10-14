DİSK’ten Halk TV’ye kayyum ve yayın durdurma kararına tepki: Haber alma hakkına sahip çıkın!

Halk TV’ye kayyum atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), karara tepki göstererek Halk TV çalışanlarıyla dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, müdahalenin yalnızca yayın faaliyetlerini değil, yüzlerce basın emekçisinin işini ve geleceğini de etkilediği vurgulandı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KABUL EDİLEMEZ MÜDAHALE"

DİSK, Halk TV’ye kayyum atanması ve yayınların durdurulmasına ilişkin açıklamasında, yaşananları doğrudan basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı üzerinden değerlendirdi.

Konfederasyon, söz konusu müdahaleye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Halk TV’ye kayyum atanması ve yayının durdurulması, doğrudan basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan kabul edilemez bir müdahaledir.

Geçtiğimiz yıl TELE1’e yapılan uygulama, bugün Halk TV'de yinelenmektedir. Bu durum, Türkiye’de medyanın hiçbir hukuki güvencesinin kalmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu karar yalnızca yayını durdurmakla kalmamış; mutfağından ekran önüne yüzlerce basın emekçisinin alın terini, işini ve geleceğini de doğrudan hedef almıştır. Yüzlerce meslektaşımızın ve Halk TV emekçilerinin yanındayız.

Tüm kamuoyunu basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve meslektaşlarımızın emeğine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

TELE1 hatırlatması: Medyada hukuki güvence tartışması

DİSK, açıklamasında Türkiye’de medya kuruluşlarının hukuki güvencelerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

YÜZLERCE BASIN EMEKÇİSİNİN GELECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

DİSK’in açıklamasında öne çıkan bir diğer konu ise kararın basın çalışanları üzerindeki olası etkileri oldu. Konfederasyon, yayın faaliyetlerinin durdurulmasının yalnızca ekranlara yansıyan haberleri değil, haber merkezinden teknik birimlere ve yayın mutfağına kadar farklı alanlarda çalışan emekçilerin işlerini ve geleceklerini de ilgilendirdiğini vurguladı.

Halk TV çalışanlarıyla dayanışma mesajı veren DİSK, meslektaşlarının emeğinin korunması gerektiğine dikkat çekti.

KAMUOYUNA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

DİSK, açıklamasının sonunda tüm kamuoyunu basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve basın emekçilerinin haklarına sahip çıkmaya çağırdı.

Halk TV’ye yönelik kararın ardından yapılan açıklama, medya kuruluşlarına yönelik müdahalelerin basın özgürlüğü, çalışanların hakları ve toplumun doğru bilgiye erişimi bakımından taşıdığı önemi gündeme getirdi.