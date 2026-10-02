DİSK Basın-İş duyurdu: Derya Okatan tutuklandı! İfadesi dahi alınmadan tutuklamaya sevk edilmişti

DİSK Basın-İş, Ankara'daki evinden gözaltına alınarak İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen gazeteci ve sendikanın Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan'ın tutuklandığını duyurdu. Sendika, yaşanan bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada karara kararlı bir tepki göstererek Derya Okatan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu ve "Gazetecilik suç değildir" dedi.

"İFADE DAHİ ALINMADAN SEVK EDİLDİ"

Sendika, savcılığın süreçteki tutumuna dikkat çekerek savcının Okatan'ın ifadesini dahi almadan tutuklanmasını talep ettiğini belirtti.

DİSK BASIN-İŞ’TEN SERT AÇIKLAMA: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Gözaltı ve tutuklama kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan DİSK Basın-İş, basın özgürlüğüne yönelik baskılara vurgu yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız, bugün Ankara'daki evinden gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcı, Okatan'ın ifadesini dahi almadan tutuklanmasını talep etti.

Gazetecilerin haber yaptıkları, mesleklerini sürdürdükleri için gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına; basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların giderek ağırlaşmasına alışmayacağız. Bu baskıyı kanıksamayacağız.

Gazetecilik suç değildir. Derya Okatan derhal serbest bırakılmalıdır. Meslektaşımız yalnız değildir. Derya Okatan'la ve gazetecilikte ısrar ettiği için siyasi iktidarın baskısına maruz kalan tüm gazetecilerle dayanışmamızı sürdüreceğiz.

Hukuksuz gözaltı ve tutuklama kararlarına, erişim engellerine rağmen mesleğimizi icra etmeye, gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz."