Dışişleri'nden Kıbrıs açıklaması: 5+1 sürecine destek, çözüm için "ortak zemin" vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinin ardından Türkiye'den sürece ilişkin değerlendirme geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yazılı açıklamasında Guterres'in göreve başladığı günden bu yana Kıbrıs meselesine yönelik yürüttüğü diplomatik girişimleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

Keçeli, adadaki iki taraf arasında kapsamlı bir çözüme yönelik ortak zeminin halen bulunmadığını, bu nedenle BM Genel Sekreteri'nin 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında iş birliği alanlarında sağlanacak ilerlemenin güven ortamının güçlenmesine katkı sunacağını ifade etti.

Keçeli, buna karşın Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi ve bölge güvenliğini olumsuz etkileyen adımlarına devam etmesi halinde çözüm perspektifinin somutlaşmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Açıklamada, uzun yıllar boyunca denenen çözüm modellerinin artık geride kaldığı belirtilerek, adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak adadaki mevcut gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde sağlanabileceği kaydedildi. Türkiye, anavatan ve garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğinin sürdüğünü yineledi.

NE OLMUŞTU?

Guterres, Lefkoşa'daki BM Ara Bölge Merkezi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i bir araya getirmişti. Bir saati aşkın süren üçlü görüşmenin ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri, tarafların çözüm arayışını sürdürme iradesi ortaya koyduğunu belirterek, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında yeni bir toplantı düzenlenmesini istediklerini açıklamıştı.

Yeni toplantının tarihi konusunda henüz net bir takvim bulunmadığını ifade eden Guterres, hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması için çalışacaklarını söyledi. BM Genel Sekreteri ayrıca, Barış Gücü'nün tampon bölge ve ateşkes hattındaki görevlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yalnızca ada için değil, Doğu Akdeniz'de istikrar açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.