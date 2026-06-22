Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk gemisine saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz’de yaşanan gerilimin bölgesel güvenlik ve Türkiye’nin çıkarları açısından endişe verici olduğu vurgulandı. Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığının hem Rusya hem de Ukrayna makamlarına iletildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de sivil gemilerin güvenli seyrüseferinin sağlanmasının Türkiye için öncelikli konular arasında bulunduğunu belirterek, tüm taraflara bölgede tansiyonu düşürecek adımlar atma çağrısında bulundu.

BENZER SALDIRIDA 17 GÜN ÖNCE BİR TÜRK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan Karadeniz’deki deniz trafiğini etkileyen saldırılar son dönemde artış gösteriyor. 5 Haziran’da Sivastopol açıklarında Türk bayraklı bir tekneye yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi de yaralanmıştı.