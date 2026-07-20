Dışişleri Bakanlığı'ndan 90. yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk Boğazları üzerindeki egemenliği tescilleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90'ıncı yılı vesilesiyle bir yazılı açıklama yayımladı. Bakanlığın resmi kanallarından paylaşılan bildiride, 20 Temmuz 1936'da imzalanan tarihi sözleşmenin önemine dikkat çekilerek, Türkiye'nin geride kalan 90 yıl boyunca bu anlaşmayı tarafsızlık, şeffaflık ve büyük bir titizlikle hayata geçirdiği ifade edildi.

"AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının 90'ıncı yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

"20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır. Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan Sözleşme, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde korumuş ve değerini kanıtlamıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir." (DHA)