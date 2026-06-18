Dışişleri Bakanı Fidan'a Rusya'da fahri doktora

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından temaslarına ilişkin açıklamada bulundu.

Fidan, Moskova ve Kazan’da yapılan görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığını belirterek, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı’nın mesajlarını ilettiğini ve bölgesel konulara ilişkin değerlendirmeleri dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Fidan, Lavrov ile yapılan kapsamlı görüşmelerin yanı sıra Rus yetkililerden Igor Levitin, Vladimir Medinskiy, Igor Sechin, Sergey Shoigu, Aleksandr Bortnikov, Sergey Narışkin ve Igor Kostyukov ile de bir araya gelindiğini, bu temaslarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alındığını kaydetti.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Fidan, müzakerelere ev sahipliği yapma dahil her türlü katkıya hazır olduklarını bir kez daha ilettiklerini söyledi.

Fidan ayrıca Güney Kafkasya’da barış ve refahın sağlanmasına yönelik çabalara destek verdiklerini belirterek, “3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu”nun önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Ziyaret kapsamında Moskova’da Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini aktaran Fidan, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş ve beklentilerin dinlendiğini belirtti.

Son olarak Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde kendisine fahri doktora unvanı verildiğini ifade eden Fidan, bu takdir için Rus yetkililere teşekkür etti.

DAHA ÖNCE ERDOĞAN'A DA FAHRİ DOKTORA VERMİŞLERDİ

1944 yılında kurulan ve 1994’te üniversite statüsü kazanan MGIMO, Rusya’nın dış politika, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzman insan kaynağı yetiştiren önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

Rusya’nın yanı sıra Avrasya coğrafyasında da önemli diplomasi okullarından biri kabul edilen MGIMO’nun mezunları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy gibi isimler bulunuyor.

MGIMO fahri doktorası, yabancı devlet adamları, diplomatlar ve uluslararası ilişkiler alanında çalışan akademisyenlere veriliyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da 2011 yılında MGIMO tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. (ANKA-Halk TV Haber Merkezi)