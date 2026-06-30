Dışarıda yemek yiyenleri ilgilendiren uygulama için tarih verildi

Sağlıklı beslenenler ve gıda alerjisi olan vatandaşlar için önemli bir uygulama yarından itibaren tüm kafe ve restoranlarda hayata geçirilecek. Yeni düzenleme, tüketicilerin yemek tercihlerini daha bilinçli yapmasını sağlayacak.

MENÜDE NELER DEĞİŞİYOR?

Dışarıda yemek yiyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni uygulama yarın itibarıyla hayata geçiyor. Restoran ve kafelerin menülerinde yer alan ürünlerin kalori değerleri, alerjen bilgileri ve içerikleri yeni düzenlemeyle birlikte menülerde açıkça yer alacak.

Yeni uygulamayla birlikte işletmelerin hazırladığı menülerde;

Porsiyon başına kalori miktarı,

Alerjen bilgileri,

Ürünün içerik bilgileri

açık ve anlaşılır şekilde tüketicilere sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde 1 Temmuz’dan itibaren hayata geçirilecek yeni düzenlemeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

‘’DENETİM ARTIK SİZİN DE ELİNİZDE’’

Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz.

Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz.

Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde.