Halk TV Türkiye Diş macunundan fondötene kadar her şey değişiyor! O maddeler artık olmayacak

Diş macunundan fondötene kadar her şey değişiyor! O maddeler artık olmayacak Ticaret Bakanlığı taslağıyla diş macunundan fondötene kadar birçok üründeki sentetik maddeler yasaklanıyor. Güneş kreminde alüminyuma, bakım ürünlerinde silikona 2026 sınırı gelirken, ambalajlara da zorunlu karekod şartı getirildi.

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