Diş macunundan fondötene kadar her şey değişiyor! O maddeler artık olmayacak
Ticaret Bakanlığı taslağıyla diş macunundan fondötene kadar birçok üründeki sentetik maddeler yasaklanıyor. Güneş kreminde alüminyuma, bakım ürünlerinde silikona 2026 sınırı gelirken, ambalajlara da zorunlu karekod şartı getirildi.
Ticaret Bakanlığı, kadın ve erkek ayrımı olmaksızın geniş bir tüketici kitlesi tarafından günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine yönelik kapsamlı standartlar getiriyor. Bu doğrultuda hazırlanan "Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" kamuoyunun ve sektörün görüşüne açıldı.
Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemelere göre; saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici kremler, saç boyaları ve diş macunları gibi temel tüketim maddelerinde kullanılan sentetik ve alerjik içeriklerin yerini doğal formüllerin alması hedefleniyor. Bu ürün gruplarındaki sağlığı tehdit edebilecek sentetik ve alerjen maddelerin kullanımı yasaklanırken, üreticilere doğal bileşenlere yönelme şartı getiriliyor.
GÜNEŞ KREMLERİ VE NEMLENDİRİCİLERDE SENTETİK SİLİKONA TARİH SINIRI
Taslak düzenleme, içeriğinde riskli kimyasallar barındıran kozmetik ürünler için net bir takvim sunuyor. Saç spreyleri, nemlendiriciler, fondötenler ve güneş kremlerinde yer alan "Decamethylcyclopentasiloxane" adlı sentetik silikon bileşeninin kullanımı kademeli olarak durdurulacak. Söz konusu sentetik maddeyi içeren ürünler 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren tamamen yasaklanacak.
Bunun yanı sıra, güneş kremleriyle ilgili özel bir sağlık önlemi de taslakta yer aldı. Güneşten koruyucu ürünlerin içeriğindeki alüminyum bileşenlerinin solunum yoluyla vücuda girerek akciğerlerde hasara yol açabileceği riski nedeniyle, bu ürün grubunda alüminyum içeren maddelerin kullanımı tamamen engellenecek.
YENİ YILDA AMBALAJLARDA KAREKOD DÖNEMİ BAŞLIYOR
Taslak kapsamında yalnızca ürünlerin kimyasal içerikleri değil, satış ve etiketleme kriterleri de yeniden belirlendi. Yeni yıldan itibaren kozmetik ürünler, ambalajları üzerine entegre edilecek karekod veya benzeri bir veri taşıyıcısı ile tüketiciye sunulabilecek.
Ürünün boyutları ya da ambalaj yapısı karekod yerleşimine elverişli değilse; üreticiler ürünle birlikte ekli bir broşür, etiket, kâğıt şerit, fiş veya bilgilendirme kartı bulundurmak zorunda olacak. Ürünün tüm teknik ve içerik detayları bu karekodlar ve bilgilendirici dokümanlar üzerinden şeffaf bir biçimde paylaşılabilecek.