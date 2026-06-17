Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Deniz (68), 45 SC 2487 plakalı otomobiliyle Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Deniz'in direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Deniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Öte yandan Hüseyin Deniz'in daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu, anjiyo ve bypass tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)