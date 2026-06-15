Diplomasi trafiği sürüyor: Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevkidaşı Hakan Fidan ile ABD ile imzalanan mutabakat sonrası telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran hattında yürütülen müzakere sürecine Türkiye’nin sağladığı katkılar gündeme gelirken Arakçi, diplomatik temasların ilerlemesine verdiği destek nedeniyle Ankara'ya teşekkürlerini iletti.

DİPLOMATİK TEMASLAR DEVAM EDECEK

Görüşmede Türkiye adına değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan ise varılan mutabakatı olumlu karşıladıklarını ifade etti. Fidan, sürecin yalnızca mevcut aşamasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, tamamlayıcı görüşmelerin de benzer şekilde yapıcı bir atmosferde ilerlemesini beklediklerini aktardı.

Bakan Fidan ayrıca, süreci sabote etmeye yönelik olası kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesi için yürüttüğü diplomatik çabaları aynı kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.