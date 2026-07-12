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Halk TV Türkiye Dini nikahlı eşini kaçarken vahşice katletti! Polis her yerde o katili arıyor

Dini nikahlı eşini kaçarken vahşice katletti! Polis her yerde o katili arıyor

Adana'da 43 yaşındaki D.G., dini nikahla birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Khatice Cami'yi çekiçle dövüp, ardından bıçakla boğazını kesti. 2 çocuk annesi kadın ağır yaralanırken, kaçan şüpheli aranıyor.

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Adana'da D.G. (43), dini nikahla birlikte yaşadığı Khatice Cami (38) arasında tartışma çıktı. D.G., evden kaçmaya çalışan Khatice Cami'yi apartmanın girişine kadar kovaladı. Burada yakaladığı Khatice Cami'nin başına çekiçle vuran D.G., yere düşen kadını darbetti. Şüpheli, daha sonra Khatice Cami'nin boğazını bıçakla keserek kaçtı. Polis her yerde o katili arıyor.

Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu D.G. ile 2 çocuğunun annesi Khatice Cami arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Dini nikahlı eşini kaçarken vahşice katletti! Polis her yerde o katili arıyor - Resim : 1

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BOĞAZINI BIÇAKLA KESEREK KAÇTI

Büyüyen tartışmada eline çekiç alan D.G., evden kaçmaya çalışan Khatice Cami'yi apartmanın girişine kadar kovaladı. Burada yakaladığı Khatice Cami'nin başına çekiçle vuran D.G., yere düşen kadını darbetti. Şüpheli, daha sonra Khatice Cami'nin boğazını bıçakla keserek kaçtı.

Dini nikahlı eşini kaçarken vahşice katletti! Polis her yerde o katili arıyor - Resim : 3

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Khatice Cami, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dini nikahlı eşini kaçarken vahşice katletti! Polis her yerde o katili arıyor - Resim : 4

Tedaviye alınan Khatice Cami'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan polis, kaçan D.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana
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