Kocaeli Dilovası'nda 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum imalathanesi yangınıyla ilgili davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.

Dilovası faciası davasında tahliye kararı: 3'ü çocuk 7 işçi ölmüştü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik fabrika yangınına ilişkin 16 sanıklı davanın ikinci duruşması, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda tamamlandı.

İKİNCİ DURUŞMADA FİRARİ SANIK DİNLENDİ

Saat 15.00 civarında başlayan duruşmanın ilk oturumunda, tutuklama kararı verilen firari sanık Abdurrahman Bayat'ın ifadesine başvuruldu. Diğer sanıkların da savunma yaptığı yargılama geç saatlere kadar sürdü.

TAHLİYE VE TUTUKLULUK KARARLARI AÇIKLANDI

Mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan Aleyna Oransal'ın hamileliği nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi. İş güvenliği uzmanları Ümit Çelik ile Güven Demirbaş ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DURUŞMA 21 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Davanın bir sonraki duruşması 21 Temmuz tarihine ertelendi.

(AA)

