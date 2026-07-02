Dilovası faciası davasında 2 kamu görevlisi serbest bırakıldı: Sadece 7 gün tutuklu kaldılar

Kocaeli Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin hayatını kaybettiği patlama ve yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 gün önce gözaltına alınan kamu görevlilerinden ikisi tahliye edildi. Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN DİĞER İSİMLER CEZAEVİNDE

Tahliye edilen iki ismin dışında, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli'nin tutukluluk halleri ise devam ediyor. Bu isimler, ruhsatsız ve kaçak olduğu öğrenilen tesise yönelik denetim yetersizliği, yasal işlemlerin eksik bırakılması ve görevde ihmal iddialarıyla suçlanıyor. Dosyada zabıta personeli Ömer Kocabay ise daha önce serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ravive Kozmetik adlı ruhsatsız ve kaçak parfüm/kozmetik fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında, 3'ü çocuk 7 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından, iş yerinin kaçak ve ruhsatsız olduğunun ortaya çıkması üzerine kamu görevlilerinin sorumluluğu gündeme gelmişti. Yaklaşık iki hafta süren adalet nöbetinin ardından, 26 Haziran'da Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de aralarında bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve gözaltına alınan isimlerden zabıta personeli Ömer Kocabay serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.