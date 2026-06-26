Dilova faciasında gözaltına alınan kamu görevlileri tutuklandı! Belediye Başkan Yardımcısı da aralarda

Kocaeli Dilovası’nda 8 Kasım 2025 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ravive Kozmetik adlı ruhsatsız ve kaçak bir parfüm/kozmetik fabrikasında 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamada dün belediye görevlileri hakkında gözaltı kararı verildi. Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINAN TÜM KAMU GÖREVLİLERİ TUTUKLANDI

7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLELER İKİ HAFTADIR ADALET NÖBETİNDEYDİ

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardıklarına göre aileler yaklaşık iki haftadır Gebze’de adalet nöbeti tutuyordu. Facianın ardından aileler kaçak olduğu sonradan ortaya çıkan iş yeriyle ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğunun da araştırılmasını talep ediyordu.

TUTUKLANAN 7 KİŞİ

Dün gözaltına alınan kamu görevliler; kaçak ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tesise yönelik denetim yetersizliği, yasal işlemlerin eksik bırakılması ve görevde ihmal iddialarıyla suçlanıyor. Dosyada zabıta personeli Ömer Kocabay serbest kalırken tutuklanan 7 görevli şu şekilde oldu