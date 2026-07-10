Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Dilek İmamoğlu'ndan İstanbul İl Binası'nda yaşananlara tepki

Dilek İmamoğlu'ndan İstanbul İl Binası'nda yaşananlara tepki

Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Bu ülkenin ihtiyacı baskı ve dayatma değil, adaletin, hukukun ve gerçek demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dilek İmamoğlu'ndan İstanbul İl Binası'nda yaşananlara tepki
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ablukaya almasını eleştirdi.

İmamoğlu, ablukayı "hukukun üstünlüğüne ve seçilmiş iradeye yönelik kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirerek, "Bir siyasi partinin seçilmiş yöneticilerine kolluk gücü kullanılarak müdahale edilmesi, demokratik siyaseti güçlendirmez, aksine hukuk devleti ilkesine ve halkın iradesine gölge düşürür. Demokrasi, ancak seçilmiş iradeye saygı duyulduğunda ve hukuk her koşulda üstün tutulduğunda anlam kazanır. Bu ülkenin ihtiyacı baskı ve dayatma değil; adaletin, hukukun ve gerçek demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu'ndan İstanbul İl Binası'nda yaşananlara tepki - Resim : 1

Son Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na polis girdiSon Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na polis girdi

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında, asılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu posteri indirilmişti. Pankartın yerine mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asılmıştı. Bunun üzerine bazı partililer gece saatlerinde il binasına giderek İmamoğlu pankartını yeniden asmıştı. Yaşanan gerginliklerin ardından polis binayı basmıştı. Polisin butlan ekibiyle birlikte binayı basmasının ardından Özgür Özel'in fotoğrafının da binadan kaldırılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Polis CHP Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro