Dilek İmamoğlu'ndan butlan tepkisi: Milyonlarca yurttaşın iradesine yöneltilmiş ağır bir darbe

Mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına yönelik protestolar sürerken bir tepki de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi.

"MİLYONLARCA YURTTAŞIN İRADESİNE YÖNELTİLMİŞ AĞIR BİR DARBE"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dilek İmamoğlu, butlan kararını demokrasiye ve hukuk devletine ağır bir darbe olarak nitelendirdi.

"MESELE TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK GELECEĞİNİN NASIL ŞEKİLLENECEĞİDİR"

Yaşananların CHP'yi değil tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirten Dilek İmamoğlu, tüm yurttaşları mücadele etmeye çağırdı.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Demokrasimiz ve ülkem adına büyük bir üzüntü, derin bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanması Türkiye demokrasisinin nasıl ağır bir baskı altına alınmak istendiğinin en açık göstergelerinden biridir. Bu yalnızca bir siyasi partiye yönelik bir müdahale değildir; milyonlarca yurttaşın iradesine, demokratik siyasete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir darbedir.

Partimiz tarihinde de, ülkemizin siyasi tarihinde de böylesine büyük bir antidemokratik müdahale ve sivil siyaseti tasfiye etme çabası görülmemiştir. Sandıkta yenemediğini hukuk eliyle susturmaya çalışmak, demokrasiyi zedelemekten başka bir sonuç doğurmaz.

Oysa Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu değerlerinin, demokrasi mücadelesinin ve halk iradesinin en güçlü temsilcilerinden biridir. Cumhuriyet Halk Partisine yaşatılan bu durum Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemiz adına büyük bir kırılma ve demokrasi ayıbıdır.

Bugün asıl mesele yalnızca CHP değildir. Mesele; hukukun bağımsız kalıp kalamayacağı, yurttaşın oyunun değerinin korunup korunamayacağı ve Türkiye’nin demokratik geleceğinin nasıl şekilleneceğidir.

Her şeye rağmen, ülkemin vicdan sahibi, adalete ve demokrasiye sahip çıkan insanları sayesinde; hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve toplumsal barışa kavuşacağı günlere olan inancımı koruyorum.