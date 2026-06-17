Dilek İmamoğlu'ndan 'arınma' diyenlere yanıt: Silivri'ye gelin yaşananlara tanıklık edin

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla partiye dönen Kemal Kılıçdaroğlu "arınma" diyerek tutuklu yargılamaların sürdüğü belediye soruşturmalarına işaret etmiş, "yargının siyasi kararlarına destek" olarak yorumlanan o sözler vatandaşların ve partililerin tepkisini çekmişti.

Kılıçdaroğlu ekibi ve butlancı vekiller benzer söylemi sürdürürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan bir tepki daha geldi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN 'ARINMA' DİYENLERE YANIT

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "arınma" diyenlere sert çıkarak öncelikle hukuk ve adalet konusunda konuşmaları gerektiğini belirtti.

Tutuksuz yargılamanın esas olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İBB davasında tutuklu yargılanan isimler hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığını ifade etti.

İmamoğlu, aylar sonra hazırlanan iddianamenin her geçen gün çöktüğünün görüldüğünü ifade ederken buna rağmen "ülkesine ve milletine hizmet etmek için yola çıkmış" insanların 15 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi.

"SİLİVRİ'YE GELİN YAŞANANLARA TANIKLIK EDİN"

Yargının bağımsızlığını savunmayan siyasetçilerin, siyasallaşmış bir yargının bir gün herkesin kapısını çalabileceğini bilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Gerçekten konuşmak isteyenler, sadece bir gün Silivri'ye gelsin. Orada yaşananları görsün, insanların yaşadıklarına tanıklık etsin, sonra bu konuşmaları yapsın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca arınmadan söz edenlerin önce vicdanlarına bakması gerektiğini vurgularken Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atmadığını belirterek şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu milletine hizmet etmek için çıktığı yoldan geri adım atmamıştır. İftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve siyasi hesaplarla onu da, temsil ettiği umutları da kirletemeyeceksiniz."