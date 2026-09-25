Dilek İmamoğlu Saraçhane'den sordu: Böyle bir ülkede kim nasıl güvende olabilir

19 Mart operasyonu mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 46. buluşmasını mücadelenin başladığı yer olan Saraçhane'de gerçekleştirdi. Buluşmada konuşan Dilek İmamoğlu, 18 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"46. buluşmamızda yine bir aradayız. Mücadelemizin başladığı yerde, Saraçhane'deyiz. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 18 aydır sevdiklerimiz için, ailelerimiz için ve tüm Türkiye için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz hak, hukuk ve adalet mücadelesidir. 18 aydır adaletin varsayımlarla, söylentilerle, dedikodularla değil, gerçeklerle ve delillerle sağlanması gerektiğini söylüyoruz."

"HÜKÜM VERİLMEDEN ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUM BIRAKMAK İNSANLIK SUÇUDUR"

Konuşmasında yargı sürecindeki somut delil eksikliğine ve peşin hükümlere değinen Dilek İmamoğlu, iddiaların yarattığı tahribatı şu sözlerle anlattı:

"'Duymuştum, öyle düşünmüştüm, televizyonda izlemiştim'... Hiçbir gerçekliğe dayanmayan, söylemesi kolay birkaç cümle. Ama bu cümlelerin bedeli çok ağır oldu. Bu içi boş iddialar sevdiklerimizi 18 aydır bizden ayrı tutuyor. Sadece mışlarla, mişlerle geçmiş tam 18 ay. İnsanların ömründen alınan, insanları ailelerinden koparan koca bir zaman. Bir çocuğun annesinden ya da babasından ayrı geçirdiği günleri nasıl geri getireceksiniz? Bir ailenin kaybettiği zamanı nasıl telafi edeceksiniz? Bu 18 ayda hukuk güvenliği zedelendiğinde bunun etkilerinin insanların hayatından başlayarak ailelere, kurumlara ve toplumun geleceğe duyduğu güveni nasıl etkilediğini yaşayarak görüyoruz."

Adalet mekanizmasının işleyişine yönelik sorular yönelten İmamoğlu, tutukluluk sürecinin bir cezaya dönüştürülmesini eleştirdi:

"Ve bugün, bütün yaşananların ardından hâlâ şu sorunun cevabını arıyoruz: İnsanların hayatından ayları, yılları hangi gerekçelerle alıyorsunuz? Biz 46 haftadır bu soruların cevabını istiyoruz. Herkes yargılanabilir. Ama hakkında hüküm verilmemiş bir insanın zamanından ve özgürlüğünden mahrum kalmasını asla kabul edemeyiz. Bu temel bir insan hakkı ihlalidir, bu bir insanlık suçudur. Şunu bilmelisiniz ki, sadece siyasi saiklerle tutsak ettiğiniz insanlar değil; anneler, babalar, evlatlar ve eşler olarak hepimiz tam 18 aydır dört duvar arasındayız. Hepimizin hayatı 18 aydır Silivri'de. Silivri'de 18 aydır bir insanlık dramı yaşanıyor, hem de hepinizin şahitliğinde. Her hafta size cevaplarını alamadığımız sorular sorduk. Biz ilk gün neredeysek bugün de aynı noktadayız. Alnımız ak, başımız dik; veremeyeceğimiz tek bir hesabımız yoktur."

"MAHKEME KARŞISINA ÇIKMADAN KAMUOYUNDA HÜKÜMLER VERİLDİ"

Soruşturma ve yargılama aşamasındaki medya kampanyalarına ve savunma hakkının kısıtlanmasına değinen İmamoğlu, duruşma salonlarında yaşanan çelişkileri aktardı:

"Aylar boyunca çok ağır ithamlar Türkiye'nin gündeminde tutuldu. Çok kesin cümleler kuruldu. İnsanlar daha hâkim karşısına çıkmadan, savunmalarını yapmadan kamuoyunda hükümler verildi. İtibar zedeleyici haberler yapıldı, iftiralar atıldı; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı yerle bir edildi. Tutuklu yargılandıkları için dört duvar arasında seslerini duyuramayan sevdiklerimiz haklarında ortaya atılan iddialara cevap veremedi. Aylarca kamuoyu yalnızca iddiaları, iftiraları dinledi. Şimdi ise o iddiaların, iftiraların karşısında savunmalar, beyanlar ve gerçekler var. Her gün mahkeme salonunda dinliyoruz. İddianamede yer alan iddialar burada tek tek konuşuluyor; savunmaları dinliyoruz, beyanların nasıl oluştuğunu, hangilerinin doğrudan bilgiye dayandığını, hangilerinin baskı ve yönlendirmeyle hazırlanmış olduğunu duyuyoruz. Kamuoyunda gerçekmiş gibi konuşulan birçok konunun doğru olmadığını tanık beyanlarından anlıyoruz."

Hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı bir ortamda kimsenin güvende olamayacağını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç yalan, hiçbir delil olmaksızın insanların hayatından 18 ay almaya yeter mi? Böyle bir ülkede kim, nasıl güvende olabilir? İftiralarla, dedikodularla insanların özgürlüğünün aylarca elinden alınabildiği bir ülkede kim kendini güvende hissedebilir, kim geleceği planlayabilir, çalışabilir, üretebilir? Belki bu sözleri bizden defalarca dinlediniz; biz bu sorular cevaplanana kadar sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Elbette biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Tam tersine, yargılansın. Delil varsa ortaya konsun, savunma eksiksiz dinlensin, gerçek neyse herkesin gözü önünde ortaya çıksın. Ama yargılamak başka bir şeydir, daha hüküm verilmeden insanlara bedel ödetmek başka bir şeydir. Bizler aileler olarak adalete inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Buradaki ailelerle, ekran başında bizi dinleyenlerle ve haksızlığa karşı sesini yükselten herkesle birlikte yolumuza devam ediyoruz."

"SAVUNMA GÖREVİNİ YAPTIĞI İÇİN AVUKAT TUTUKLANDI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının maruz kaldığı kısıtlamaları ve savunma hakkına yönelik müdahaleleri dile getiren Dilek İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletin iradesiyle seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları 1,5 yıldır özgürlüklerinden mahrumlar. Ekrem İmamoğlu'nun sesi yasak, fotoğrafı yasak; kaleme aldığı kitabı yayınlanmadan yasaklandı. Milletine seslendiği, kendini ifade ettiği sosyal medya hesapları defalarca engellendi. Bir yandan bir zindanda unutturulmaya çalışılırken, diğer yandan hakkında itibar zedeleyici iddialar, iftiralar ortaya saçılmaya devam ediyor. Tüm bunların karşısında hakkını savunmasına, neyin ne olduğunu açıklamasına, hatta savunma yapmasına izin dahi verilmiyor. Hatta bununla birlikte, 14 ay önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savunma görevini yerine getirdiği için tutuklandı. Böyle bir adalet sisteminin adalet dağıtması mümkün olabilir mi? Hayır."

Konuşması sırasında alandakilerin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarına sahne olan buluşmada Dilek İmamoğlu, eşit ve adil yargılanma çağrısı yaptı:

"Ekrem İmamoğlu kendini milletine emanet ediyor. Çünkü millet görüyor, inanıyor, biliyor. Ekrem İmamoğlu siyasi tutsaktır; herkes şahit oluyor ve bunu herkes böyle biliyor. Tutuksuz yargılamanın esas olduğu, masumiyet karinesinin korunduğu, herkesin bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde adil yargılanma hakkına sahip olduğu bir hukuk düzenine ihtiyacımız var. Hukuk devletini güçlendirmek, yargı bağımsızlığını güvence altına almak ve herkes için aynı hukuk güvencesini sağlamak zorundayız. Bugün artık yalnızca geçmişte ne yaşandığını konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Asıl mesele, bundan sonra nasıl bir hukuk düzeninde yaşayacağımızdır. Her insanın kim olduğuna, hangi görevi yaptığına ya da hangi siyasi görüşe sahip olduğuna bakılmadan hukukun güvencesine sahip olduğunu bildiği bir ülke hepimizin ortak ihtiyacıdır. Devletin gücü, vatandaşının karşısındaki kudretinden değil, hukukunu herkese eşit işletebilmesinden gelir. Kurumlara duyulan güven de ancak bununla güçlenir. Kimse için ayrıcalık istemeyen, kimseyi hukuk güvencesinden mahrum bırakmayan, adaletin herkes için eşit işlediği bir düzen; ihtiyacımız olan budur. Kim olursa olsun herkes için hukuk, kim olursa olsun herkes için adalet. Böyle bir Türkiye'ye olan inancımızla hepinize sevgilerimi sunuyor, mücadelemize verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum."

Dilek İmamoğlu'nun konuşmasının ardından, Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Durak’ın eşi Avukat Ayşegül Kamalı Durak kürsüye davet edildi.

"100 GÜNDÜR AĞIR TECRİT KOŞULLARINDA BİR HÜCREDE TUTULUYOR"

Saraçhane’deki buluşmada söz alan Avukat Ayşegül Kamalı Durak, eşi Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Fırat Durak’ın 100 gündür tecritte tutulduğunu belirterek yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Fırat Durak’ın eşi Avukat Ayşegül Kamalı Durak. 100 gündür Fırat tutuklu. 100 gündür haksız, hukuksuz, ispatsız ve ölçüsüz biçimde, ağır tecrit koşulları altında, tek başına bir hücrede tutuluyor. Bizlerden, çocuklarından, sevdiklerinden ve Adalar’dan ayrı bırakılıyor. 2 yaşında bir oğlumuz, 5 yaşında bir kızımız var. 100 gündür çocuklarına sarılamıyor; onların büyüdüğü günleri, hayatlarının küçücük ama bir daha geri gelmeyecek anlarını dört duvarın arasında kaçırıyor. Ama bütün bunlara rağmen mücadele azminden, inandığı değerlerden ve kararlılığından bir adım dahi geri atmadı."

Eşinin cezaevindeyken Adalar’daki yerel iradeyi korumak adına meclis üyeliklerinden istifa ettiğini hatırlatan Durak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun son örneğini Adalar’da gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde gördük. Fırat; yerine oy kullanılabilmesi, Adalıların sandıkta ortaya koyduğu iradenin korunabilmesi ve seçimin en azından 4-4 eşitlikle kuraya kalabilmesi için hem Adalar Belediye Meclis Üyeliği’nden hem de İBB Meclis Üyeliği’nden istifa etti. Hücresinden yapabileceği ne varsa yaptı. Fırat da diğerleri gibi davranabilirdi. Üstelik belki de geri çekilmek, susmak, kendisine ve ailesini düşünmek için herkesten daha fazla gerekçesi vardı. Kendisine teslim edilen iradeden vazgeçebilirdi. Ve 2 yaşındaki bir oğlun, 5 yaşındaki bir kızın babası olarak bunu yapsaydı, belki de hiçbirimiz ona tek kelime söyleyemezdik. Ama yapmadı. Kendi özgürlüğü söz konusuyken dahi, kendine emanet edilen iradeyi kendi geleceğinin önüne koydu."

"İHANET TARAF DEĞİŞTİRİNCE SADAKATE DÖNÜŞMEZ"

Siyasetin bir makam aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ayşegül Kamalı Durak, cezaevi şartlarına rağmen ilkeli duruş sergilemenin önemine değindi:

"Çünkü bazı insanlar için siyaset yalnızca makam değildir. Bazı insanlar için kendisine verilen oy, şartlar ağırlaştığında vazgeçilebilecek bir sayı değil; namus gibi taşınması gereken bir emanettir. Fırat o emaneti, özgürlüğünden mahrum bırakıldığı günlerde bile yere bırakmadı. Ancak birlikte mesai yaptığı, aynı masaya oturduğu, aynı mücadeleyi verdiği bazı insanların, bugün dışarıda olmanın bedelini içerideki arkadaşlarının iradesinden vazgeçmek olarak ödeyebileceğini hesaba katmadı. Çünkü insan, kendisinin dört duvar arasına kapatılmasına dayanabilir belki; ama birlikte yürüdüğü insanların, betona gömülmüş arkadaşını geride bırakabileceğini kolay kolay düşünemez. Şunu da unutmamak gerekir: Betona gömülmüş arkadaşını satanlar, sığındıkları mahallede de güven kazanamazlar. Çünkü ihanet taraf değiştirince sadakate dönüşmez."

Tutsaklığın yalnızca fiziksel mekanla sınırlı olmadığını belirten Durak, şu ifadeleri kullandı:

"İşte tam da bu nedenle tutsaklık yalnızca dört duvar arasında olmak değildir. Bir insanı haksızlıkla, hukuksuzlukla dört duvarın arasına koyabilirsiniz; bedenini bir hücreye kapatabilirsiniz. Onu evinden, iki küçük çocuğundan, sevdiklerinden ve sokaklarından ayırabilirsiniz. Ama asıl tutsaklık; doğup büyüdüğünüz, siyaset yaptığınız, insanların yüzüne baktığınız kendi adanızda başınızı dik tutarak sokağa çıkamamaktır. Fırat bugün içeride olabilir ama Adalar’ın sokaklarında başı dik dolaşabilecek kadar özgürdür. Çünkü özgürlük yalnızca sokakta yürüyebilmek değildir. İnsan bazen dışarıdadır ama korkularının esiridir; bazen de bir hücrenin içindedir ama vicdanı, sözü ve duruşu özgürdür."

"İLKELİ DURUŞ DÖRT DUVARLA SINIRLANAMAZ"

Fırat Durak’ın cezaevi koşullarındaki tutumuna değinen Ayşegül Kamalı Durak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fırat bugün bir hücrede; kapısı demir, duvarları beton. Çocukları dışarıda, sevdikleri dışarıda, Adalar dışarıda... Ama onuru içeride değil. Çünkü onurun kapısına kilit vuramazsınız, haysiyetin etrafına duvar öremezsiniz, ilkeli bir duruşu betonun içine gömemezsiniz. Bir insanın bedenini dört duvar arasına kapatabilirsiniz ama inandığı değerleri, vicdanını ve kendisine emanet edilen iradeye olan sadakatini hapsedemezsiniz. Onur hücreye sığmaz, haysiyet demir kapıların ardında kalmaz, ilkeli duruş dört duvarla sınırlandırılamaz. Zaten hayat Fırat’a hiçbir zaman altın tepside sunulmadı. Hayatı boyunca zorluklarla, emeğiyle, alın teriyle mücadele etti. Küçük yaşından itibaren hayatın yükünü omuzladı. Hiçbir şeyi kolay elde etmedi. Bugün yaşadığı bu büyük haksızlığın karşısında da aynı şekilde; eğilmeden, teslim olmadan, başını öne düşürmeden duruyor. Belki de bugün asıl mesele kimin içeride, kimin dışarıda olduğu değildir. Asıl mesele, kimin başının dik olduğu; kimin kendi vicdanıyla baş başa kaldığında gözlerini kaçırmak zorunda olmadığıdır."

Fırat Durak'ın çocuklarına bırakacağı en büyük mirasın onurlu bir hayat olduğunu vurgulayan Durak, şunları kaydetti:

"Varsın bugün Ada sokaklarında değil, dört duvar arasında olsun. Çünkü yarın o sokaklara çıktığında başını eğmek zorunda kalmayacak. Kendisine emanet edilen iradeyi satmadı, korkusunu vicdanının önüne koymadı; çocuklarına kavuşma özlemini dahi ilkelerinden vazgeçmenin gerekçesi yapmadı. Ve belki de iki küçük çocuğuna bırakacağı en kıymetli miras budur: Bir gün çocuklarının gözünün içine bakarak anlatabileceği onurlu bir hayat. Fırat bizim irademize ve ona teslim ettiğimiz emanete sahip çıktı. Şimdi sıra bizde. Şimdi, başkalarının yalnızca aynı hücrelere düşme ihtimalinden korkarak geri çekildiği bir zamanda, o hücrenin içinde bedel ödemeyi göze alarak onurlu duruşundan vazgeçmeyenlere sahip çıkma zamanıdır. Çünkü bugün mesele yalnızca Fırat değildir. Mesele korkunun mu, cesaretin mi; hesabın mı, vicdanın mı; makamın mı, onurun mu kazanacağıdır. Fırat kendi tercihini yaptı; iradesine sahip çıktı, emanetine sahip çıktı, onuruna sahip çıktı."

FIRAT DURAK’IN CEZAEVİ MEKTUBU SARAÇHANE’DE OKUNDU

Ayşegül Kamalı Durak, konuşmasını Fırat Durak’ın meclis üyeliğinden istifa ederken kamuoyuyla paylaştığı mektubun son satırlarını okuyarak tamamladı:

"Şimdi bize düşen, onun ve onurlu davranan tüm yol arkadaşlarının dört duvar arasında yalnız olmadığını göstermektir. Çünkü bugün sahip çıkmamız gereken yalnızca bir insan değil; korkuya rağmen eğilmeyen bir irade, bedeline rağmen terk edilmeyen bir ilke ve dört duvara rağmen hapsedilemeyen bir onurdur. O dört duvarın arasında bizim irademize sahip çıktı, şimdi dışarıda olan bizler onun onuruna, haysiyetine ve mücadelesine sahip çıkacağız. Çünkü bedenleri hapsedebilirsiniz ama onuru asla. Kısaca sözlerimi, Fırat’ın istifasını verirken kamuoyuyla paylaştığı mektubunun son satırlarıyla bitirmek istiyorum. Çünkü sanırım onun bugün nerede durduğunu, neye inandığını ve bütün bu yaşananlara rağmen neden hâlâ dimdik olduğunu en iyi yine kendi sözleri anlatıyor:

'Varsın siyasallaşmış yargıyla, kolluk güçleriyle üzerimize gelsinler; varsın ayda bir saat görebildiğim evlatlarımın hasretiyle bizi sınasınlar. Eninde sonunda yenilecekler. Çünkü biz gücümüzü hakikatten alıyoruz ve hakikati yenemezler. Günü geldiğinde hakikatin ışığı tüm bu karanlıkları boğacak; onurumuzla girdiğimiz bu hücrelerden onurumuzla, boyun eğmeden, daha da güçlü çıkacağız. Çıktığımızda da bugünleri asla unutmayacağız. Ayda bir saat görebildiğim ve her açık görüşte ağlayarak yanımdan ayrılan kızım Dicle'nin gözyaşları; hem bize bu zulmü reva görenlerin hem de bu zulme ortak olup seçmen iradesine ihanet edenlerin boyunlarında bir utanç vesikası olarak ömür boyu kalsın. Yarınlar bizimdir.'"