Dilek İmamoğlu 'Keşke Ekrem İmamoğlu aday olmasaydı diyor musunuz?' sorusunu yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, yargı süreçlerinin aile hayatlarına yansımasını anlattı. İmamoğlu, eşinin yanı sıra oğlunun, kardeşlerinin ve yeğeninin de yargılandığı bu tabloda "Keşke aday olmasaydı diyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi: "Korkunun ve baskının hayatlarımızı belirlemesine izin vermeyiz."

T24 yazarı Candan Yıldız, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin tarafı olduğu dava süreçlerinin yansımalarını Dilek İmamoğlu ile konuştu. Yıldız, büyüyen "Silivri aileleri" gerçeğine dikkat çekerek Dilek İmamoğlu'na sorularını yöneltti.

"DOĞRU YOLDA YÜRÜYEN BİR İNSAN İÇİN 'KEŞKE' DİYEMİYORSUNUZ"

Söyleşinin en dikkat çekici bölümünü, ardı ardına gelen davalar karşısında ailenin siyasete ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına bakış açısı oluşturdu. Candan Yıldız'ın yönelttiği, "Yaşadıklarınız nedeniyle ‘Ekrem İmamoğlu keşke aday olmasaydı’ diyor musunuz?" sorusuna Dilek İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Hayır, hiçbir zaman böyle düşünmedim. Çünkü mesele yalnızca bir adaylık meselesi değil. Ekrem İmamoğlu’nun siyasette temsil ettiği şey; adalet, eşitlik, demokrasi ve insanların kendini daha umutlu hissetme isteğiyle ilgili. Elbette bir aile olarak çok ağır bedeller ödüyoruz. Çocuklarımızdan aile büyüklerimize kadar herkes bu sürecin yükünü taşıyor. İnsan bazen çok yoruluyor, çok üzülüyor. Ama bütün bunlara rağmen, doğru olduğuna inandığınız bir yolda yürüyen bir insan için 'Keşke mücadele etmeseydi' diyemiyorsunuz. Çünkü o zaman korkunun ve baskının hayatlarımızı belirlemesine izin vermiş oluruz. Ben Ekrem İmamoğlu’nun bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkesine hizmet etmek istediğini biliyorum. Ve insanların ona duyduğu güvenin de tam olarak buradan geldiğini düşünüyorum."

"DIŞARIDA KALANLARIN YAŞADIĞI ŞEY ÇOĞU ZAMAN GÖRÜNMÜYOR"

19 Mart'tan bu yana hayatlarında nelerin değiştiğine ve Silivri Aileleri ile kurulan dayanışmaya ilişkin süreci aktaran Dilek İmamoğlu, dışarıda kalanların hayatının da askıya alındığını belirtti:

"19 Mart’tan bu yana rutinlerimiz tamamen değişti. Artık benim ve çocuklarımın günlük düzeni cezaevi görüş saatlerine, duruşma günlerine ve telefon görüşlerine göre şekilleniyor. Hatta hayatımızın dili bile değişti. Eskiden hiç kullanmadığımız kelimeler günlük hayatımızın parçası oldu: açık görüş, kapalı görüş, duruşma günü, telefon hakkı… İnsan bir süre sonra hayatını görüş saatlerine göre planlamaya başlıyor. Günler ve haftalar, normal bir takvim gibi değil de bir sonraki görüşe kalan süre gibi akıyor. Türkiye uzun yıllar Cumartesi Annelerini tanıdı; şimdi de başka bir bekleyişin, başka bir dayanışmanın içinden geçen aileler var. Silivri yollarında birbirine tutunmaya çalışan, aynı belirsizliği ve aynı özlemi yaşayan aileler… Bence dışarıda kalanların yaşadığı şey çoğu zaman görünmüyor. Oysa içeride bir kişi tutulurken, dışarıda da hayat birçok insan için askıya alınıyor. Çünkü biz sadece özlemle baş etmiyoruz; aynı zamanda çocukların düzenini korumaya, dışarıdaki hayatı ayakta tutmaya ve bütün bu sürecin yükünü ayakta kalarak taşımaya çalışıyoruz."

Gözaltı ve dava süreçleri nedeniyle kadın, engelli ve çocuk hakları alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerine ayırdığı mesainin nasıl etkilendiği sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, çalışmalarına farklı bir boyutta devam ettiğini ifade etti:

"Şimdi elbette hayatımın ağırlık merkezi değişti. Zamanımın ve enerjimin büyük bir kısmı bu dava sürecini yönetmeye gidiyor. Daha önce başkalarına destek olmaya çalışırken, bugün kendimi bu hukuksuzluğun doğrudan içinde buldum. Bu da benim için daha büyük bir sorumluluk ve daha ağır bir mücadele anlamına geliyor. Sosyal sorumluluk projeleri benim için hiçbir zaman sadece bir uğraş olmadı; hep hayatımın önemli bir parçasıydı. Bugün de meseleye çok daha yakın bir pencereden bakıyorum. Çünkü içeride bir kişi tutulurken, dışarıda da koca bir ailenin hayatı askıya alınıyor. Bazen dışarıda kalanların taşıdığı yük de en az içerideki kadar ağır oluyor. Belki de bu yüzden Aile Dayanışma Ağı bizim için yalnızca bir dayanışma zemini değil, aynı zamanda birbirimize nefes olabildiğimiz bir alan haline geldi. Bu süreç kadınların güçlü duruşuna, çocukların hayatlarının korunmasına ve adalete erişim meselesine dair hassasiyetimi daha da artırdı. Yaşadığımız bu travma hali beni hayattan koparmıyor; aksine başkalarının acısını daha iyi anlamama ve daha kararlı bir şekilde ses çıkarmama neden oluyor."

"EN KÜÇÜK GÖZ TEMASININ BİLE NE KADAR BÜYÜK BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ANLIYORSUNUZ"

Ekrem İmamoğlu'nun salona en son girip en son çıktığı Silivri'deki duruşma salonlarındaki atmosfere dair gözlemlerini aktaran Dilek İmamoğlu, hafızasında dayanışma duygusunun yer ettiğini kaydetti:

"Her sabah evden çıkıp Silivri’ye giderken içimden 'Biz ne yaşıyoruz?' diye geçiriyorum. Bu duruma alışamadım. Ama salona gelip aileleri gördüğümde, oradaki dayanışma duygusu insana yeniden güç veriyor. Sabah koridorda birbirine sarılan insanlar, uzaktan da olsa sevdiklerine 'günaydın' diyebilmenin yollarını arayan aileler… Bunlar insanın hafızasına kazınıyor. Mahkeme salonu çok büyük olduğu için bazen uzaktan yüz seçmek bile zor oluyor. Bu yüzden zamanla herkesin bir yeri oluştu. Bazı aileler içerideki yakınlarına 'Ben şu tarafta olacağım' diye haber gönderiyor, hatta çocuklarına 'Şu renk giyeceğim, beni öyle tanırsın' diyenler oluyor. O anlarda en küçük göz temasının bile ne kadar büyük bir şeye dönüştüğünü anlıyorsunuz. Benim bile artık oturduğum yer belli; izleyici bölümünün orta kısmında ön sıralar… Ekrem İmamoğlu da salona girdiğinde önce o tarafa bakıyor."

"ÇOK YORGUN AMA BİRBİRİNE TUTUNMAYA ÇALIŞAN İNSANLAR"

"Evet, bir tarihe tanıklık ediyoruz. O salonlarda bazen hukuktan çok sabır sınanıyor gibi hissediyoruz. Yer yer gerginlikler yaşansa da bütün o yorgunluğun içinde insanların birbirine tutunma hali çok güçlü. Çünkü orada bulunan herkes aslında sadece kendi yakını için değil, adalet duygusunu ve Türkiye’nin geleceğine dair umudunu koruyabilmek için de mücadele ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun salona en son girip en son çıkması da bence bu sürecin sembollerinden biri haline geldi. Aileler kendi yakınlarını görseler bile çoğu zaman Ekrem İmamoğlu’nu görebilmek, ona seslenebilmek ya da ondan bir cümle duyabilmek için bekliyor. Çünkü bazen bir cümle, bir bakış bile insanlara moral ve umut oluyor. Yıllar sonra o salonları düşündüğümde aklımda önce gerginlik değil, insanların dayanma hali kalacak. Çok yorgun ama birbirine tutunmaya çalışan insanlar… Sanırım hafızamda en çok bu kalacak."

"ADALET BU KADAR GECİKMESİN"

Geçtiğimiz haftalardaki tahliyeler sonrasında Aile Dayanışma Ağı açıklamasında kullandığı "Yeter artık" ifadesinin gerekçelerini de anlatan İmamoğlu, geciken adaletin sonuçlarına işaret etti:

"'Yeter artık' cümlesi aslında bir anlık öfkenin değil, aylarca içimde biriken duyguların cümlesiydi. Hiç suçu olmadığını bildiğiniz insanların hayatlarından ayların eksilip gitmesini izlemek çok ağır. İnsan bir noktadan sonra sadece hukuk adına değil, vicdan adına da 'Yeter artık' demeden duramıyor. Tahliyeler olduğunda elbette sevindik. Bir insanın özgürlüğüne kavuşması çok kıymetli. Ama aynı anda içeride hâlâ sevdiklerini bekleyen aileler vardı. Bir taraf sevinirken diğer tarafın beklemeye devam etmesi çok ağır bir duygu. Aynı zamanda benzer koşullardaki dosyalarda farklı uygulamalar görmek, ailelerin adalet duygusunu daha da zedeliyor. Üstelik her tutukluluk incelemesinde bir önceki aya göre değişen bir tablo olmamasına rağmen insanların hayatından bir ay, iki ay daha eksiliyor. İnsan ister istemez 'Ne değişiyor?' diye soruyor. 'Yeter artık' derken kastettiğim biraz da buydu: İnsanların hayatı belirsizlik içinde daha fazla tüketilmesin. Adalet bu kadar gecikmesin. Çünkü geciken adalet, insanların hayatında gerçekten çok derin yaralar bırakıyor."

"İNSAN KALBİ HEPSİNE AYNI ANDA YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN İSTER İSTEMEZ PARÇALANIYOR"

Candan Yıldız söyleşide, Dilek İmamoğlu'na eşi ve oğlunun yanı sıra; uyuşturucu testi negatif çıkmasına rağmen tutukluluğu devam eden kardeşi Ali Kaya'nın, nisan ayında İBB soruşturması kapsamında tutuklanan diğer kardeşi Cevat Kaya'nın ve yeğeninin hukuki durumunu da sordu. Aile bireylerinin dava süreçlerine dahil edilmesinin suçun şahsiliği ilkesini zedelediğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte insan bazen aynı anda birkaç farklı yerden sınanıyormuş gibi hissediyor. Bir yanda eşiniz için mücadele ediyorsunuz, bir yanda evladınız için kaygılanıyorsunuz, bir yanda kardeşleriniz, yeğeniniz için ayakta kalmaya çalışıyorsunuz… İnsan kalbi hepsine aynı anda yetişmeye çalışırken ister istemez parçalanıyor. Çünkü her biri için ayrı bir endişe, ayrı bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bir anne olarak başka türlü hissediyorsunuz, bir eş olarak başka, bir kardeş olarak, bir hala olarak bambaşka…"

"İNSANLARI TOPLUM ÖNÜNDE YIPRATMAYA YÖNELİK BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ"

"Ama sanırım en ağır taraflarından biri, zamanla yalnızca kişilerin değil ailelerin de hedef haline gelmesi oldu. Özellikle oğlumun, kayınpederimin, kardeşlerimin ve yeğenimin bu sürecin içine çekilmesi beni en çok yaralayan şeylerden biri. İnsanların yalnızca aynı aileden oldukları için baskı altında bırakılması toplumun adalet duygusunu da çok zedeliyor. Çünkü hukuk dediğimiz şeyin en temel ilkelerinden biri suçun şahsiliğidir. Bazen yalnızca hukuki bir süreç değil, insanları toplum önünde yıpratmaya yönelik bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu hissediyoruz. Aileler üzerinden bir baskı hissi yaratılması vicdanlarda çok ağır bir karşılık buluyor. Hiç suçu olmayan insanların hayatlarının belirsizlik içinde geçip gitmesini izlemek gerçekten çok zor. İnsan sevdiği herkes için aynı anda mücadele etmeye çalışınca bazen kendi duygularını en sona bırakıyor. Çocuklarım bu süreçte beklediğimden çok daha güçlü çıktılar. Onların duruşu bana da güç veriyor. Bütün bunların içinde aile olarak birbirimize daha sıkı tutunuyoruz. Sanırım bu süreç bize en çok dayanmanın ve birlikte ayakta kalmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti."

"AİLELER OLARAK YAŞANANLARI ANLATMAYA, UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Geleceği de etkileyecek nitelikteki bu davaların kamuoyunda yeterince ilgi görüp görmediği yönündeki soru üzerine İmamoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu davaların artık yalnızca birkaç kişinin yargılandığı dosyalar olarak görülmediğini düşünüyorum. Çünkü burada toplumun çok geniş bir kesimi, adalet duygusunun nasıl etkilendiğini izliyor. O yüzden duruşmaların yalnızca bugünü değil, Türkiye’nin geleceğine dair güven hissini de belirleyen bir tarafı var. Silivri’de duruşmaları takip eden insanlara baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Fakat biz baştan beri davalara farklı siyasi partilerden temsilcileri çağırıyoruz. Çünkü mesele artık yalnızca Ekrem İmamoğlu ya da birkaç isim değil; hukukun herkese eşit uygulanıp uygulanmayacağı meselesi. Davanın başından beri takip eden gazeteciler var ve iyi ki varlar ama ben toplumun yaşananların tamamını görebildiğini düşünmüyorum. Çünkü duruşma salonunda yaşananlarla dışarıya yansıyanlar arasında bazen çok büyük bir fark oluyor. Oysa insanlar oraya gelip aileleri, bekleyişi, o salonlardaki atmosferi kendi gözleriyle gördüğünde meselenin ne kadar ağır olduğunu çok daha iyi anlıyor. Bu yüzden biz de aileler olarak yaşananları anlatmaya, unutturmamaya çalışıyoruz."

"EKREM İMAMOĞLU HER ŞEYE RAĞMEN KİMSE İÇİN DÜŞMANCA BİR DİL KULLANMIYOR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Şirin Payzın'a yaptığı "Ekrem İmamoğlu aday olmasaydı tutuklu olur muydu?" açıklamasını hatırlatan Yıldız, "Ahmak", "İBB", "Casusluk" ve "Diploma" gibi davaların Ekrem İmamoğlu'na yöneltilmesinin nedenlerini sordu. İmamoğlu, bu durumu eşinin siyasette temsil ettiği umutla açıkladı:

"Ekrem İmamoğlu'nun neden bu kadar davayla karşı karşıya getirildiğini toplumun büyük kısmının artık gördüğünü düşünüyorum. Çünkü ortada artık tek tek hukuki dosyalardan çok, siyasi sonuçlar üretmeye çalışılan bir durum söz konusu. O her zaman halkla güçlü bir bağ kuran, toplumun farklı kesimlerine ulaşabilen bir siyaset anlayışı benimsedi. Sanırım tam da bu yüzden hedef haline getiriliyor. Çünkü insanlar Ekrem İmamoğlu’nda kendilerine dair bir umut, bir değişim ihtimali görüyor. Ama bütün bu süreçte beni en çok etkileyen şeylerden biri şu oldu: Ekrem İmamoğlu her şeye rağmen kimse için düşmanca bir dil kullanmıyor. Duruşmalarda bile sürekli 'İnsanları bırakın, derdiniz benle' demesi aslında onun meseleye nasıl baktığını gösteriyor. Başkalarının zarar görmesini istemiyor. Ben bütün bu davaların hukuk içinde değerlendirilmesi halinde gerçeğin çok açık olduğunu düşünüyorum. Haksız ve hukuksuz yere içerde olanların bir an önce özgürlüğe kavuşacağını herkes biliyor."

"HERKES İÇİN ADALET DİYORUZ"

Aile Dayanışma Ağı toplantılarında Türkiye'nin çeteler, yoksulluk, liyakatsizlik, tutuklu gazeteciler gibi sorunlarını gündeme getirmesinin siyaset yapıp yapmadığı sorusuna yol açtığı hatırlatılan İmamoğlu, vatandaşlık kimliğine vurgu yaptı:

"Ben kendimi siyaset yapan biri olarak görmüyorum. Ama şunu da biliyorum ki; bu ülkede adaletten, çocukların geleceğinden, yoksulluktan ya da gençlerin umutsuzluğundan söz ettiğinizde zaten hayatın en temel meselelerinden söz etmiş oluyorsunuz. Aile Dayanışma Ağı’nda konuşurken yalnızca kendi yaşadığımız süreci anlatmıyoruz. Biz herkes için adalet diyoruz. Bir annenin çocuğu için duyduğu kaygı da bir gencin geleceğe dair umutsuzluğu da geçim sıkıntısı yaşayan insanların yaşadığı çaresizlik de birbirinden tamamen bağımsız şeyler değil. Hepsi insanların daha adil, daha güvenli ve daha huzurlu bir hayat isteğinin parçası. Ben siyaseti de biraz böyle görüyorum aslında. İnsanların hayatına dokunan, onların kendini güvende ve eşit hissetmesini sağlayan bir sorumluluk alanı ama ben bunları bir vatandaş olarak dile getiriyorum yoksa bizim evimizin siyasetçisi her zaman Ekrem İmamoğlu oldu ve bu hiç değişmedi."

"BİRBİRİMİZİN ACISINI DAHA FAZLA DUYMAYA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye'de köylerini savunanlardan cezaevindeki gazeteci ve sendikacılara kadar farklı kesimlerin yaşadığı acıların toplum tarafından görülüp görülmediğine dair soruyu yanıtlayan İmamoğlu, ortak duygulara dikkat çekti: