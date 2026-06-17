Dilan Polat'a sosyal medya şoku: Tüm hesaplarına erişim engeli getirildi!

Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları hakkındaki kararı duyuran Avukat Melih Demirer, hesapların kısa süre içinde tamamen kapatılacağını açıkladı.

Milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, peş peşe gelen şok edici gelişmelerle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak Polat'ın aktif olarak kullandığı tüm dijital platformlara resmi olarak erişim engeli getirildiği açıklandı.

"TÜM HESAPLAR KISA SÜREDE KAPATILACAK"

Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendiren Avukat Melih Demirer, Polat’ın sosyal medya varlığına yönelik alınan kısıtlama kararının detaylarını paylaştı. Polat'ın yaklaşık 1,5 milyon takipçili yedek Instagram hesabı, TikTok hesabı, Facebook sayfası ve YouTube kanalı için erişim engeli kararı uygulanacak.

Demirer yaptığı açıklamada, "Dilan Polat’ın tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi. Karar, kısa süre içerisinde ilgili sosyal medya platformlarına bildirilecek ve hesaplar erişime kapatılacak," ifadelerini kullandı. Kararın hukuki gerekçelerine dair resmi makamlardan ilerleyen günlerde detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.